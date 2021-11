È un momento straziante quello che sta vivendo Marjola Rapaj, la mamma del piccolo Matias Tomkov. La donna che ora è ricoverata, ha deciso di parlare con il cappellano del nosocomio, per raccontare la sua vita, ma soprattutto il dolore che sta provando per la morte del figlio.

Il bambino di soli 10 anni è stato ucciso dal suo papà, pochi minuti prima che la mamma tornasse a casa da lavoro.

L’uomo chiamato Mirko Tomkov, da anni maltrattava la moglie. Infatti dopo averlo lasciato, aveva ricevuto diverse minacce. Tuttavia, nessuno credeva che il padre si sarebbe vendicato della donna, togliendo la vita proprio al figlio.

Secondo ciò che riporta il quotidiano La Stampa, Marjola nella sua stanza di ospedale, ha ricevuto la visita del cappellano del nosocomio Belcolle, di Viterbo. La donna a don Dante Daylusan Villanueva ha detto:

Mirko ha distrutto la mia vita. Con la morte di Matias ho perso tutto ed ora la mia vita non vale più niente. Lui era lì sul letto con il sangue addosso. Sapevo che voleva uccidermi, ero preparata a questo, ma non a perdere mio figlio. Quando ho visto il mio bambino sul letto tutto ricoperto di sangue ho creduto di impazzire.

Per quello continuavo a gridare. Gridavo e non riuscivo a smettere. Faccio fatica a credere che Mirko gli abbia fatto tutto quel male. Lui minacciava sempre me di morte. ‘Ti brucio con la benzina,’ mi diceva. Ma mai avrei pensato che uccidesse il nostro bambino.