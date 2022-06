Si sono svolti nel primo pomeriggio di sabato 11 giugno i funerali di Oriana Fregoni, la 14enne che purtroppo è morta in seguito ai traumi riportati dopo un drammatico incidente. La chiesa non è riuscita a contenere tutta la folla che ha scelto di essere presente per la ragazza volata in cielo troppo presto.

I suoi ex compagni delle elementari e delle scuole medie hanno scelto essere presenti, poiché nessuno di loro potrà mai sopportare il dolore per questa perdita.

Il drammatico decesso di Oriana Fregoni è avvenuto nella serata di martedì 7 giugno. Precisamente lungo via Salvo D’Acquisto, a Lodi. In prossimità dell’istituto Gandini, scuola che frequentava da un anno.

Oriana era appena scesa dall’auto di sua madre ed i suoi compagni di classe la stavano aspettando per la festa di fine anno. Tuttavia, è proprio mentre li stava per raggiungerli che è avvenuto l’impensabile.

La 14enne, per cause ancora da chiarire dalle forze dell’ordine, è stata travolta da una macchina guidata da un anziano signore, mentre stava attraversando. Pare che sia sbucata all’improvviso da dietro un veicolo.

Sul posto oltre all’ambulanza, vista la gravità delle sue condizioni, i medici hanno chiesto anche l’intervento dell’elisoccorso. Con la speranza di poterla salvare, l’hanno trasportata d’urgenza all’ospedale Pediatrico di Brescia, ma è proprio qui che la ragazza è deceduta. Ha riportato diverse emorragie ed un trauma cranico.

L’ultimo straziante addio ad Oriana Fregoni

Il funerale di Oriana è stato celebrato nella Basilica di Santa Maria e San Sigismondo di Lodi. Sono davvero tante le persone che hanno scelto di essere presenti. Tra questi c’erano anche i suoi compagni della sua nuova scuola e quelli di quando era più piccola.

Sulla bara hanno voluto poggiare delle rose bianche. Inoltre, alla fine della celebrazione hanno voluto ricordarla con dei pensieri davvero commoventi. All’esterno hanno anche portato due striscioni.

All’uscita del feretro tra gli applausi e le lacrime di tutti, hanno fatto volare in aria dei palloncini bianchi. La perdita di Oriana ha spezzato i cuori di tutta la comunità.