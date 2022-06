Si è spenta ad appena 14 anni Oriana Fregoni, la ragazza che purtroppo è stata travolta davanti agli occhi di sua madre, mentre andava a scuola. Il disperato trasporto in ospedale ed i tentativi dei medici di strapparla dalla morte, sono risultati essere del tutto inutili.

La notizia si è diffusa molto velocemente in tutta la comunità e sono tanti i suoi amici che hanno voluto scrivere sui social dei messaggi di cordoglio per la giovane.

Secondo le informazioni rese note da alcuni media locali, la tragedia si è consumata nel pomeriggio di martedì 7 giugno. Precisamente lungo via Salvo D’Acquisto, nella città di Brescia.

Oriana era con la madre e stava attraversando la strada, era diretta all’istituto il Gandini, dove la stavano aspettando i suoi compagni, per il ballo di fine anno.

Tuttavia, è proprio mentre cercava di andare dalla parte opposta della carreggiata, che un anziano signore l’ha travolta. Era alla guida della sua auto, ma quando ha visto la giovane non è riuscito ad evitarla.

Le condizioni della 14enne sono apparse disperate sin da subito. Infatti i sanitari intervenuti sul posto, dopo averla stabilizzata, l’hanno trasportata d’urgenza all’ospedale pediatrico di Brescia. Sul luogo in cui è avvenuto l’incidente, hanno chiesto anche l’intervento dell’elisoccorso.

Il drammatico decesso di Oriana Fregoni, di 14 anni

Una volta in pronto soccorso i medici l’hanno sottoposta a tutte le manovre di rianimazione. I loro tentativi non hanno portato ai risultati sperati, la ragazzina è morta per i traumi riportati dopo l’incidente.

Il signore alla guida dell’auto, nonostante la gravità dell’impatto, ne è uscito illeso. Anche se i sanitari lo hanno trovato sotto shock. La dinamica è ora al vaglio degli inquirenti.

I compagni e gli amici di Oriana aspettavano il suo arrivo nella scuola. La preside ha fatto sapere che in segno di rispetto per quanto successo, durante i festeggiamenti ha deciso di spegnere la musica. Ci saranno ulteriori aggiornamenti su questa drammatica vicenda.