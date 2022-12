Londra, Marco Pannone aggredito da un cliente del pub perché stavano per chiudere: sta lottando per la sua vita

Una vicenda davvero straziante è quella di Marco Pannone, il 25enne ridotto in fin di vita, perché stava per finire il suo turno di lavoro. La madre e il padre appresa la notizia, sono andati subito nella città di Londra, ma la donna nel vedere il figlio in quelle condizioni, ha avuto un malore.

Sono ancora molti i punti oscuri su cui gli agenti che stanno indagando, cercano di fare luce. Purtroppo l’uomo che lo ha colpito, è riuscito a nascondersi bene dalle telecamere di sicurezza.

I fatti sono iniziati nella notte tra lo scorso venerdì e lo scorso sabato. Marco si era trasferito a Londra 5 anni fa, in cerca di fortuna. Lui in realtà è originario di Fondi, in provincia di Latina.

Aveva trovato lavoro in un pub e quella sera, vista l’imminente chiusura del locale, ha chiesto ad uno dei clienti di lasciare il tavolo. Quella persona però, non ha affatto preso bene quella sua richiesta.

Dalle notizie riportate, sembrerebbe che lo abbia colpito alle spalle e poi abbia inveito contro di lui mentre era a terra. I colpi che il ragazzo ha preso sono stati molti. Pochi istanti dopo, è riuscito anche a rialzarsi da solo.

Poco dopo però ha accusato anche le vertigini ed ha perso di nuovo i sensi. I sanitari sono arrivati sul posto in breve tempo e si sono presto resi conto che le condizioni del ragazzo erano disperate.

Le condizioni di Marco Pannone e le indagini

Una volta arrivati al King’s College Hospital hanno scoperto che ha riportato un gravissimo trauma cranico, confermato proprio dalla forte pressione dei bulbi oculari. Per questo, gli hanno dovuto rimuovere una parte della scatola cranica e metterlo in coma farmacologico.

I genitori appresa la notizia, sono saliti sul primo aereo disponibile e sono andati a Londra. La madre di Marco però, nel vederlo in quelle condizioni, ha avuto un malore improvviso.

Gli agenti che stanno indagando su questa vicenda, sono alla ricerca del colpevole. Il pestaggio pare sia avvenuto lontano dalle telecamere, ma sembrerebbe che l’uomo per andare via, sia passato proprio sotto una telecamera. Ora saranno solo le indagini a far luce su questa vicenda, che non ha ancora un responsabile.