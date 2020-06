Martinsicuro, ragazzo di 18 anni trovato morto nel letto da sua madre Tragedia a Martinsicuro, ragazzo di 18 anni morto nel sonno: trovato da sua madre

Una tragedia inaspettata, è quella che è accaduta a Martinsicuro, un comune italiano in provincia di Teramo, in Abruzzo. Un ragazzo di 18 anni, appena compiuti, è stato trovato morto, nel letto, da sua madre. Marco Neri, questo è il nome del giovane, si è spento nel sonno.

Erano arrivate le 12:00, quando la mamma, tornata dal supermercato, ha deciso di entrare in camera sua e di svegliarlo. È stato allora che ha fatto la tragica scoperta, suo figlio non rispondeva. Non è ancora nota la causa della morte, è stata richiesta l’autopsia sul corpo del giovane.

Secondo quanto riporta fanpage.it, la sera precedente Marco era uscito con gli amici, cosa che non faceva da tempo a causa dell’emergenza sanitaria in cui si trova l’Italia.

Quando la donna ha realizzato cosa stava succedendo, ha subito chiamato un’ambulanza. Sul posto sono giunti i soccorritori del 118, ma al loro arrivo, Marco era già morto e non hanno potuto fare nulla, se non dichiarare la sua morte.

Nella giornata di oggi dovrebbe essere disposta l’autopsia e i risultati chiariranno i motivi della morte di un ragazzo di soli 18 anni. I primi sospetti parlano di un arresto cardiocircolatorio, quindi di una morte per cause naturali, ma questo verrà confermato soltanto dall’esame autoptico.

In molti sono stati i messaggi di cordoglio per la famiglia Neri e i gesti di vicinanza della comunità e di tutti gli amici e i compagni di scuola del ragazzo.

Un dolore che due genitori si porteranno dentro per tutta la vita. Un figlio non dovrebbe morire prima di sua madre e di suo padre, è una cosa contro natura che purtroppo accade, è un dolore imprevedibile e troppo spesso impossibile da contrastare.

Nelle prossime ore verranno diffusi ulteriori dettagli sulla morte di Marco, accaduta soltanto da poco tempo e sulle cause della tragedia, rivelate dai risultati dell’autopsia.