Lorena Di Marino si è spenta per sempre Giovane mamma ha perso per sempre la sua battaglia, lascia un figlio di soli 2 anni. Ecco cosa le è accaduto..

Un lutto terribile ha colpito la comunità di Gugliano, in provincia di Napoli, dove una giovane donna di trentaquattro anni, chiamata Lorena Di Marino, si è spenta per sempre, lasciando il marito Andrea ed un figlio piccolo di soli due anni. Tutti sono distrutti per questa grande perdita.

Questa giovane mamma era molto conosciuta, per il suo lavoro di avvocato ed anche perché nel 2014 ha partecipato alla manifestazione contro i roghi tossici.

Lo scorso dicembre, Lorena Di Marino è stata ricoverata in ospedale ed è in quel momento che i medici hanno scoperto che aveva una metastasi al cervello. Per lei c’erano poche speranze.

Nonostante questo, i dottori volevano fare il possibile per cercare di salvarla e per questo, hanno deciso di provare un ultimo disperato tentativo con un intervento, che doveva provare a salvarla.

Purtroppo però, per Lorena Di Marino non c’è stato più nulla da fare, poiché da quel momento è entrata in coma e non si è più svegliata.

Fino a quando nella notte tra il sei ed il sette febbraio, la giovane mamma ha perso per sempre la sua battaglia contro il cancro ed il suo cuore ha cessato di battere. Ha lasciato un vuoto incolmabile nella sua famiglia, ma anche in tutta la comunità.

Tutto il paese di Gugliano ha deciso di stare vicino al giovane marito ed infatti stanno facendo del tutto per provare a fargli sentire la loro vicinanze, in questo momento così difficile.

Lorena Di Marino era molto conosciuta, non solo per il suo lavoro, ma anche perché insieme ad una sua amica Anna Russo, avevano fondato l’associazione culturale Ibris.

Una vicenda terribile, che ha lasciato tutti con il cuore a pezzi. La giovane donna, ha lasciato un figlio di soli due anni. Ci saranno ulteriori aggiornamenti su questo evento drammatico.

