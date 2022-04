Era scomparsa nel nulla lunedì scorso a Tombolo, città in provincia di Padova, in Veneto, dopo che si era allontanata a piedi dalla casa dei genitori. Oggi Lorena Etilendi è stata ritrovata e si trovava proprio nella soffitta dell’abitazione dove gli anziani vivono. L’insegnante si era rifugiata lì per quale motivo?

L’insegnante di 46 anni che vive a Martino di Lupari, sempre in provincia di Padova, aveva fatto perdere le tracce nella giornata di lunedì. Famigliari, amici e conoscenti erano sconvolti. Lunedì mattina aveva lasciato la casa dei genitori e non aveva più dato notizie di sé.

Lorena Etilendi non aveva lasciato biglietti, dato spiegazioni, parlato con qualcuno: semplicemente aveva deciso di scomparire nel nulla. Fino a quando l’insegnante originaria proprio di Tombolo è stata ritrovata nel granaio della casa dove vivono i suoi genitori.

La donna non aveva portato con sé niente. Non aveva soldi, documenti e nemmeno il telefono. Per questo i famigliari si erano allarmati e nel pomeriggio di lunedì ne avevano denunciato la scomparsa ai Carabinieri.

Gli agenti avevano sentito un cittadino di Tombolo che l’aveva vista nel centro del paese, vicino alla casa dei genitori dell’insegnante. Così hanno iniziato a cercarla, anche con diversi appelli sui social, come quello del sindaco della città.

Lorena Etilendi ritrovata sana e salva a Tombolo, in provincia di Padova

Il giorno seguente la scomparsa, i Carabinieri, aiutati anche dalla Protezione Civile e dai Vigili del Fuoco, con elicotteri, sommozzatori e cani del nucleo cinofili, hanno ritrovato Lorena Etilendi.

L’insegnante si trovava nella stessa casa da cui si era allontanata il giorno prima. La professoressa, che lavora alla scuola Duca d’Aosta, si ea nascosta nel granaio della soffitta dell’abitazione. Era in stato confusionale, ma per fortuna non era ferita. Ora bisogna capire cosa è successo alla donna e perché si trovasse nascosta lì.