Lorenzo Assaloni si era allontanato in bici sabato mattina, facendo perdere le sue tracce: domenica pomeriggio il tragico ritrovamento

Una vicenda che per giorni ha tenuto tutti con il fiato sospeso e che purtroppo si è conclusa con il più tragico degli epiloghi. Lorenzo Assaloni, un giovane di soli 26 anni di Tricesimo, in provincia di Udine, è stato trovato privo di vita in una zona boschiva poco distante da casa. Era scomparso da sabato 5 ottobre.

Sono state 24 ore di ansia e preoccupazione quelle vissute tra sabato e la giornata di ieri, dalle persone care di Lorenzo Assaloni, un giovane di soli 26 anni, operaio, residente a Tricesimo, piccolo comune della provincia di Udine.

Proprio sabato, il giovane aveva detto alla sua famiglia che stava uscendo per fare un giro in bicicletta. Con lui aveva anche il telefono ed uno zainetto.

Non vedendolo rientrare dopo molte ore, gli stessi familiari hanno lanciato l’allarme alle autorità e denunciato la sua scomparsa.

Immediatamente si è messa in moto la macchina delle ricerche, che oltre alle autorità e squadre di ricerca ufficiale, hanno coinvolto anche tanti amici e parenti del ragazzo scomparso.

Per Lorenzo Assaloni non c’è stato nulla da fare

Ara Grande – Friuli Venezia Giulia

Dopo circa 24 ore di ricerche serrate e che si sono estese in tutta la zona circostante Tricesimo, Lorenzo Assaloni è stato trovato, ma purtroppo privo di vita.

Grazie ad alcune segnalazioni i ricercatori si sono concentrati nella zona boschiva vicina a Ara Grande e, effettivamente, proprio lì un gruppo di amici del 26enne lo ha trovato esanime a terra. A pochi metri di distanza, anche la sua bicicletta.

Lorenzo era molto conosciuto in zona. Era infatti il figlio dell’ex sindaco di Cassacco.

Il sindaco di Tricesimo, a nome dell’amministrazione e di tutta la popolazione, ha divulgato un toccante messaggio di cordoglio, tramite la pagina Facebook del Comune. Ecco le sue parole.

Apprendiamo con enorme tristezza della scomparsa di Lorenzo Assaloni, nostro giovane concittadino. In questo momento di grande sgomento e incredulità ci uniamo nel dolore alla sua famiglia e ai suoi cari. Riposa in pace, Lorenzo.

LEGGI ANCHE: Rosario La Spina è morto a 25 anni, dopo giorni di agonia in ospedale. Lo scorso 31 ottobre è rimasto schiacciato dal suo furgone mentre cambiava una ruota. Ieri mattina il giovane papà si è arreso.