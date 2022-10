L’appello della madre di Lorenzo ha commosso il popolo del web. Il figlio ha 14 anni ed è costretto a stare chiuso in casa a causa di una recidiva del Sarcoma di Ewing.

Francesca Ferri, questo il nome della donna, ha lanciato un appello sui social. Tra pochi giorni il suo Lorenzo farà il compleanno e ha chiesto al buon cuore delle persone, di mandargli una foto, un disegno, di mostrargli com’è il mondo là fuori. Sarebbe un regalo meraviglioso.

Non può andare a scuola per colpa di quel brutto male, è costretto a starsene a casa e si sente solo. Vorrebbe uscire a vivere la vita di un normale 14enne, ad esplorare le bellezze del mondo e l’obiettivo della madre è quello di renderlo felice attraverso il grande cuore del popolo del web. Ecco le parole di Francesca:

Da mamma per Lorenzo ❤️ a tutti voi. Probabilmente penserete che sono un pochino “suonata” si dice dalle mie parti. Il periodo è un po’ difficile e Lorenzo, affetto da sarcoma di ewing, ultimamente, anche a seguito di qualche complicazione e fastidio fisico (è un eufemismo), è costretto a stare a casa con poca mobilità . È un momento di passaggio per lui, i vecchi compagni di classe stanno percorrendo strade diverse e i nuovi li conosce poco, nonostante adori studiare al liceo scientifico e sia bravissimo in matematica, questo è un momento un po’ faticoso.

Mi domandavo, anche condividendo questo post, per chiunque avesse voglia di scrivere una lettera come si usava ai vecchi tempi (lui ama ricevere delle lettere, le tiene tutte da parte e se le rilegge spesso). Mi piacerebbe tanto che avesse la possibilità di interagire con più persone possibili. Non solo chi lo conosce già ma anche chi può raccontargli qualcosa di quello che fa, di quello che succede al di fuori. Tra un po’ compie gli anni, il 10 novembre e sarebbe un regalo bellissimo. Una lettera per lui ❤️ un disegno ❤️ una foto di una animale (lui ama tantissimo gli animali), fotografie, lo porterebbero ad alleggerire i suoi pensieri. L’indirizzo è: Bastelli Lorenzo – Via Berlinguer 71/B – 40024 Castel San Pietro Terme (BO).

Il post di questa madre è stato condiviso tantissime volte. Un gesto d’amore per un ragazzo di 14 anni, costretto a vivere una vita che non dovrebbe spettargli. Perché a quell’età non dovrebbe avere pensieri, ma crescere e comprendere il mondo con tanta spensieratezza.

L’agonia di Lorenzo inizia durante una partita di basket. Mostra il suo talento, fa tanti canestri, ma all’improvviso ha bisogno di uscire dal campo. Le visite dal pediatra non mostrano nulla, ma pian piano il ragazzino inizia a perdere appetito.

Una notte, il dolore è così forte che si sveglia urlando. Così, i suoi genitori lo portano di corsa all’ospedale Sant’Orsola e dopo gli esami, arriva la spiacevole diagnosi. Una massa di 20 cm che gli comprimeva il polmone.

Due trapianti, quattro interventi, radioterapia, chemioterapia.

Purtroppo quel mostro è tornato e oggi la mamma di Lorenzo si appella al cuore di quante più persone possibili.