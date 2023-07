Aveva solo 32 anni il ragazzo che nella mattinata di ieri ha perso la vita sulle spiagge delle Marche, a Numana, dove si era recato con alcuni amici per praticare il SUP. Per Lorenzo Ferri si è rivelato fatale un malore che lo ha colpito mentre tornava verso la battigia. Rianimato prima dai bagnini e poi dai medici, il suo cuore alla fine si è fermato per sempre.

Stupore, incredulità e tanto dolore a Numana e ad Osimo per quanto accaduto nella mattinata di ieri, giovedì 20 luglio.

Per Lorenzo e i suoi amici doveva essere una giornata di divertimento e di relax al mare, ma improvvisamente si è trasformato tutto in un terribile incubo.

Il 32enne, che stava praticando il SUP (Stand Up Paddle), uno sport acquatico in cui chi lo pratica è in piedi su una sorta di tavola da surf e si muove grazie ad un remo, ha iniziato ad accusare un malore.

È riuscito da solo a tornare a riva, nei pressi dello stabilimento balneare Eugenio, ma poi si è accasciato al suolo in preda a convulsioni.

I primi a soccorrerlo e a chiedere aiuto sono stati proprio i suoi amici. I bagnini, che lo conoscevano anche personalmente essendo lui della zona ed anche un assiduo frequentatore di quella parte di costa, per primi hanno tentato di rianimarlo, in attesa dell’arrivo dei soccorritori medici.

Per Lorenzo Ferri non c’è stato nulla da fare

Dall’ospedale Torrette di Ancona si è sollevato l’elisoccorso Icaro che ha trasportato sul posto i medici, che si sono calati sulla spiaggia mediante l’uso di verricello.

Anche loro hanno tentato disperatamente di rianimarlo, ma purtroppo non c’è stato nulla da fare per evitare il peggio. Il cuore di Lorenzo Ferri si è fermato per sempre.

Tanti i presenti sulla spiaggia, che hanno assistito attoniti a quello che è accaduto. I più sconvolti ovviamente gli amici che erano con lui e che hanno visto con i loro occhi Lorenzo spegnersi senza poter far nulla per evitarlo.

Nell’immagine profilo di Facebook Lorenzo posa insieme al suo bambino. Un bimbo che ora dovrà crescere senza il suo papà. Sconvolta anche la fidanzata del 32enne, Giovanna.