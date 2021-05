Lorenzo Grilli è morto a 2 anni, dopo esser caduto nella piscina fuori la sua abitazione. Il nonno dopo la tragica perdita, ha deciso di rompere il silenzio e di parlare del piccolo, in un’intervista con Il Messaggero. Sul posto sono arrivati anche i sanitari, ma per il bimbo non c’è stato nulla da fare.

Al momento sono in corso le indagini per capire cosa sia accaduto al bambino. Infatti entrambi i genitori risultano essere indagati, come atto dovuto, in attesa che si ricostruisca l’esatta dinamica dell’accaduto.

La tragedia ha scosso moltissime persone e la comunità ora sta mostrando vicinanza ed affetto ai suoi genitori. Il nonno nell’intervista ha deciso di parlare del suo nipotino e di ciò che è avvenuto. Ha dichiarato:

Abitualmente si muoveva in libertà tra i nostri appartamenti. E anche in giardino, che è recintato, usciva senza problemi, poi bastava chiamarlo e subito ubbidiva. Alla piscina non si era mai avvicinato da solo.

Gli inquirenti hanno disposto l’autopsia sul suo corpo. Con questo esame sperano di chiarire l’esatta causa dietro il suo tragico decesso, per capire cosa è accaduto nella villetta della famiglia.

Morte del piccolo Lorenzo Grilli: la dinamica

Il dramma di questa famiglia, si è consumato nella serata di lunedì 17 maggio. Precisamente a Città Sant’Angelo, il comune in provincia di Pescara.

Da una prima ricostruzione sembrerebbe che Lorenzo era in casa con sua madre, che era impegnata con la sorella maggiore. Ha approfittato di un momento di distrazione della donna ed è uscito nel giardino.

Nessuno sa cosa sia accaduto in quei minuti, ma quando gli adulti si sono resi conto della sua assenza, era ormai troppo tardi. In un primo momento lo hanno cercato dentro l’abitazione e poco dopo all’esterno. È proprio a quel punto che hanno fatto la drammatica scoperta.

Il piccolo Lorenzo era nella piscina, ormai senza vita. I genitori hanno lanciato in fretta l’allarme ai sanitari. Tuttavia, nonostante i tentativi dei medici, non c’è stato nulla da fare. Hanno dichiarato il suo decesso tra lo strazio dei suoi cari.