La sua foto con il sorriso sul volto è diventata virale sui social network. Il suo nome è Lorenzo Incontrera ed è un ragazzo di soli 24 anni, che ha trovato uno zaino a Livorno con all’interno ben 2.000 euro e lo ha restituito al proprietario.

Ancora esistono al mondo persone con un grande cuore, capaci di pensare al prossimo e di immedesimarsi nella situazione altrui.

Lorenzo Incontrera si trovava all’autolavaggio, quando ho visto uno zaino. Il giovane rider si era fermato per lavare il suo scooter prima di andare a lavorare. Alla vista dell’oggetto, ha deciso di prenderlo e di chiedere alla signora accanto a lui se sapeva di chi fosse. Ma nessuno all’autolavaggio aveva informazioni utili riguardo lo zaino.

Il ragazzo così ha deciso di aprirlo e di controllare i documenti all’interno. C’erano un mazzo di chiavi, un documento e ben 2.000 euro in contanti. Quando ho visto la foto del proprietario, lo ha riconosciuto e si è subito recato alla sua attività, una pasticceria.

Ho lasciato detto al locale che potevano trovare tutto a casa mia e poi ho parlato con mio padre e mio fratello e sono andato a lavorare. Il proprietario della pasticceria stava passando dei brutti momenti, in quello zaino aveva le chiavi di casa, del negozio e dell’auto, i soldi e le carte di credito. C’era tutta la sua vita lì dentro.

Il proprietario gli ha offerto la colazione e lo ha ringraziato per il suo gesto altruista. Ma il ragazzo ha spiegato che sapeva che quella era la cosa giusta da fare, dentro lo zaino c’era l’intera vita di una persona e non era affatto giusto portargliela via.

Sono io che l’ho ringraziato per come mi hai trattato dopo.

La sua storia e le sue immagini si sono diffuse sul web. Questo giovane ragazzo è stato elogiato e ringraziato da migliaia di persone.