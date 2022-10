Durante una conferenza stampa, Lorenzo Insigne ha parlato per la prima volta in pubblico della grave perdita della bimba

Sono giorni, settimane difficilissime per Lorenzo Insigne. Non tanto per i risultati sportivi, ma per un evento molto spiacevole che ha colpito la sua famiglia. Sua moglie Jenny, infatti, ha perso una bimba quando era arrivata al sesto mese di gravidanza. Il campione italiano ha parlato per la prima volta in pubblico di questo lutto.

L’ultimo anno dell’ex campione del Napoli e vincitore, nell’estate del 2021, del campionato europeo con la nazionale italiana, è stato un turbinio di emozioni.

Dopo anni gloriosi con la squadra partenopea, ha deciso di cambiare non solo squadra, ma addirittura continente trasferendosi in Canada per giocare con il Toronto.

All’inizio di agosto di quest’anno poi, il fantasista aveva festeggiato un gol mettendo il pallone sotto la maglietta e mimando il pancione di sua moglie Jenny, annunciando così l’imminente arrivo di un altro figlio.

Arrivata al sesto mese di gravidanza, però, qualcosa per Jenny è andato storto e la bimba che portava in grembo non ce l’ha fatta.

Settimane fa era stato il Corriere.it a dare la notizia. In questi giorni, dopo aver in parte elaborato la perdita, è stato lo stesso Lorenzo Insigne a parlare di quello che è accaduto alla sua famiglia.

Le parole di Lorenzo Insigne

All’inizio della conferenza stampa, il numero 24 del Toronto ha parlato della stagione che si è appena conclusa, non nel migliore dei modi, e di come si senta già pronto per la prossima, che potrà giocare fin dall’inizio.

Poi l’umore è cambiato quando ha parlato del suo dramma. La perdita della bimba che sua moglie Jenny Darone portava in grembo e che era pronta a dare alla luce tra pochi mesi.

Non tutti sanno quello che ci è accaduto, quindi faccio chiarezza io. Abbiamo attraversato delle settimane difficili per gravi problemi familiari perché abbiamo perso una bimba. Ho molta difficoltà a spiegare ciò che mi è successo. Una grande perdita per me e mia moglie, ma cercheremo di restare uniti e andare avanti. Abbiamo due figli più grandi e grazie a loro cercheremo di andare avanti. La figlia persa resterà per sempre nei nostri cuori.

Innumerevoli i messaggi di vicinanza e solidarietà ricevuti da Lorenzo e Jenny in questi giorni.