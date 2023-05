Il concerto del Primo Maggio di quest’anno è stato dedicato ad un ragazzo speciale che purtroppo non c’è più. Si chiamava Lorenzo Parelli ed è stato scelto come simbolo della giornata di ieri, tra i tanti che come lui hanno perso la vita sul lavoro o addirittura, come nel suo caso, mentre un mestiere lo stavano imparando.

Era il 21 gennaio del 2022 e Lorenzo, un ragazzo di Castions di Strada, piccolo comune della provincia di Udine, stava terminando il suo ultimo giorno dello stage di alternanza scuola lavoro che stava frequentando.

Il lunedì mattina successivo sarebbe tornato regolarmente nella sua classe del Centro di formazione professionale dell’Istituto salesiano Bearzi di Udine. Lì avrebbe raccontato ai professori e ai compagni tutto ciò che aveva imparato.

In quella classe, però, Lorenzo Parelli non ci è mai arrivato.

Poco prima della fine del turno, una pesante trave di acciaio, di circa 150 kg, si è sganciata e gli è caduta addosso, travolgendolo e spezzandogli la vita sul colpo.

I presenti hanno tentato in ogni modo di aiutarlo, così come i soccorritori chiamati e accorsi subito sul posto. Ogni sforzo, tuttavia, è risultato vano. La vita e i sogni di quel ragazzo appena 18 anni sono finiti in pochi secondi, senza che nessuno riuscisse ad evitarlo.

La dedica di Ambra a Lorenzo Parelli

Lorenzo purtroppo non è l’unico giovane che ha perso la vita in circostanze simili. Basti pensare a Giuliano De Seta, deceduto anche lui a 18 anni, sempre nel 2022, sempre mentre svolgeva uno stage di alternanza scuola lavoro.

A Lorenzo, a Giuliano e a chi come loro ha perso la vita troppo presto e in maniera così inaccettabile, era dedicato il concerto del Primo Maggio di ieri.

A ricordare in particolare Lorenzo, visibilmente commossa, ci ha pensato Ambra Angiolini, conduttrice del concertone di ieri.