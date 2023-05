Una vera e propria bufera è scoppiata in queste ultime ore sui social. Le relazioni depositate dai veterinari forensi della LEAL ODV hanno escluso il coinvolgimento dell’orsa Jj4 nel decesso del runner Andrea Papi.

La LEAL ODV ha depositato le proprie relazioni al Tar Trento, spiegando che: “Sono state rilevate lesioni identificabili come da penetrazione di coppia di canini caratterizzate da una distanza tipica dei canini di un orso maschio adulto”.

La perizia spiega che la femmina di orso, al contrario, presenta misure inferiori rispetto al maschio e quindi non può essere stata Jj4 ad aggredire Andrea Papi. Non solo, il post continua:

“Come correttamente riferito dal dottor Barbareschi, le ferite riscontrate non sono riconducibili ad un’attività predatoria. Il corpo, infatti, non presenta segni di consumo. La descrizione delle lesioni non corrisponde nemmeno alle ferite che si riscontrano in caso di attacco finalizzato alla eliminazione dell’avversario”.

“Infine, facendo riferimento alle indagini molecolari, è d’obbligo una precisazione: Essendo quella trentina una popolazione derivante da pochi soggetti capostipiti, sappiamo che essa è caratterizzata da una limitata variabilità genetica. Se da un lato varie fonti non ufficiali si esprimono con avverbi di non certezza (esempio: presumibilmente), dall’altro lato, al contrario i provvedimenti prospettati sul destino dell’orso lasciano dedurre che l’identificazione sia avvenuta con elevato grado di certezza”.

Secondo quanto diffuso dal post dell’associazione LEAL Lega Antivivisezionista, l’attacco dell’orso sarebbe stato solo un “tentativo protratto di allontanamento e dissuasione da parte dell’orso sulla vittima”.

Si chiede la liberazione di Jj4

Grazie a queste deposizioni, le associazioni animaliste hanno fatto sapere che si batteranno, dopo le due ordinanze annullate, affinché l’ora Jj4 venga liberata e riunita con i suoi cuccioli.

Purtroppo non sarà facile capire o scoprire cosa abbia spaventato l’animale che ha attaccato Andrea Papi o forse sarà impossibile. Ciò che però con il post l’associazione ha voluto sottolineare, è che le perizie dei veterinari scagionano definitivamente l’orsa Jj4 e, dopo le modalità di attacco emerse, scagionano anche tutti gli orsi del trentino.

Quanto diffuso nelle ultime ore, ha scatenato una vera e propria bufera sui social.