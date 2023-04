“Poi buttate sigarette e plastica”, la fidanzata di Andrea Papi contro chi ha manifestato per l’orsa Jj4

La fidanzata di Andrea Papi, il runner aggredito dall’orsa Jj4, ha attaccato gli animalisti che hanno organizzato una manifestazione la scorsa domenica.

Già dopo la terribile vicenda, la ragazza aveva espresso il suo pensiero e si era battuta contro tutti coloro che avevano affermato che Andrea Papi se l’era andata a cercare. Oggi ce l’ha con coloro che hanno manifestato fuori al Cesteller, dove si trova attualmente l’orsa Jj4, lasciando a terra mozziconi di sigaretta e la plastica dei panini:

Poi buttate a terra le sigarette e la plastica del vostro panino col prosciutto mi raccomando, così salvaguardate bene la natura.

La vicenda dell’orsa Jj4 sta facendo molti discutere. Si attende la decisione finale del Tar sul destino dell’orsa. Nel frattempo, gli animalisti si stanno battendo affinché tutti gli orsi vengano liberati dal centro di Cesteller.

L’Aidaa, l’Associazione italiana difesa animali ed ambiente, invierà un esposto alla procura di Trento, per chiedere che vengano fatte delle indagini all’interno del Cesteller. Ecco le dichiarazioni dei volontari in una nota pubblica:

Quello del Cesteller non è un centro faunistico ma una prigione, dove l’orso Papillon sarebbe imbottito di farmaci per annullare la sua indole e la sua intelligenza. Noi chiediamo alla procura di indagare sulle condizioni di tenuta dell’orso, per il quale chiediamo il trasferimento.

Papillon è l’orso M49, tenuto nel centro da anni e fuggito e catturato due volte.

Perfino la famiglia di Andrea Papi, la madre e il padre, sono intervenuti per esprimere il loro punto di vista riguardo l’abbattimento di Jj4.

Una mamma orsa che si è comportata dall’animale qual è. Ora, mettere fine alla sua vita rappresenta solo una vendetta politica e loro non ne hanno bisogno. Perché abbattere Jj4, non gli ridarà Andrea. Loro chiedono che i responsabili, coloro che non hanno saputo gestire la convivenza orsi ed esseri umani, ora si assumano le dovute responsabilità.