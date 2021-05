Sono giorni di dolore incolmabile per la famiglia e i cari di Luana D’Orazio. La giovane operaia, mamma di un bambino di 5 anni, lunedì mattina è rimasta incastrata negli ingranaggi di un macchinario tessile della ditta in cui lavorava. I soccorritori non hanno potuto fare nulla per salvarle la vita. Ad esprimere cordoglio, sono arrivate le parole di Leonardo Pieraccioni, attore con il quale la giovane mamma aveva recitato in un film del 2018.

Giovane, bellissima, volenterosa di vivere una vita piena. Questo era Luana. Ma era anche una giovane mamma di un bambino di appena 5 anni. La sua morte, avvenuta lunedì mattina in un’azienda tessile nel pratese, ha gettato nello sconforto molti.

Abbiamo letto, ad esempio, tutta la disperazione si Emma Marrazzo, sua madre.

Lei era una ragazza buona, dolce, umile. E amava il suo lavoro. Aveva tanta voglia di lavorare per costruirsi un futuro insieme al suo fidanzato e al suo bambino. Lui ha 5 anni e mezzo e i nostri pensieri adesso sono tutti per lui. Ci penseremo noi a lui. Faremo in modo che non gli manchi nulla. Anche se la cosa più essenziale non potremo mai più dargliela: l’amore della sua mamma.

Luana D’Orazio era amata e sarà ricordata da tutti. Aveva il sogno di diventare famosa, anche se, come ha raccontato la madre, non nel modo in cui lo è ora.

Le parole di Leonardo Pieraccioni

Nel 2018 aveva fatto anche una comparsa nel film di Leonardo Pieraccioni intitolato “Se son rose“. In quel giorno di riprese, per lei indimenticabile, ne aveva approfittato per scattare alcune foto con il famoso attore e regista e con le altre interpreti famose presenti sul set.

Intervistato da il Corriere della Sera, Pieraccioni ha detto:

L’ho avuta come comparsa in un mio film. Me la ricordo vagamente perché c’erano davvero tanti ragazzi come lei. Ma il ricordo di quella scena di una festa spensierata di ventenni aggiunge ancora più dolore. Perché la vita a vent’anni dovrebbe essere e continuare così, come una festa.

L’attore ha raccontato di come questa notizia lo abbia addolorato, vista anche l’età della giovane e la modalità dell’incidente.