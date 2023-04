L’ultimo saluto a Luca Di Mastrogirolamo, nei funerali che si sono svolti per dire addio al bambino di 4 anni deceduto dopo essere stato investito dal papà alla guida del suo trattore. Tutta la comunità ha voluto mostrare vicinanza alla sua famiglia, colpita dal grave lutto. Purtroppo i soccorritori non hanno potuto far niente per salvargli la vita.

Tante lacrima e tanta commozione ai funerali del bambino abruzzese deceduto domenica scorsa mentre era in sella alla sua bici. Stava girando nel cortile della casa in campagna dei nonni, nella zona nord di Pescara, quando il papà lo ha travolto con il trattore.

Tantissime persone hanno voluto dare l’ultimo saluto al bambino, nelle esequie svolte presso la Chiesa della Visitazione della Beata Vergine Maria, nel quartiere Zanni a Pescara. La stessa chiesa dove 4 anni fa i genitori lo avevano battezzato e che oggi ha accolto la sua piccola bara bianca.

Tante le persone arrivate anche da Montesilvano, dove la famiglia risiede, e da Avellino, città d’origine della mamma. Massimiliano Pignoli, consigliere comunale, esprime il cordoglio di tutti:

Una città intera ha voluto salutare il piccolo Luca ed essere al fianco del dolore straziante del padre Enio e della mamma. Non da amministratore ma da amico della famiglia Di Mastrogirolamo ho voluto partecipare alle esequie nella chiesa di Zanni dove si è rinnovato un dolore troppo grande. Sono stato per anni vicino di casa della famiglia Di Mastrogirolamo e conosco Enio da tanti anni. Ho potuto toccare con mano l’affetto dei genitori per Luca arrivato dopo diversi anni di unione. L’amore che gli hanno trasmesso e quanto ci tenessero per questo figlio. Enio e la moglie vivevano per Luca e l’affetto che hanno dimostrato tutti quelli che sono venuti nella chiesa di Zanni a salutare per l’ultima volta questo piccolo angelo che troppo presto è volato in cielo, dimostra la stima che la famiglia Di Mastrogirolamo ha nella nostra città.

Addio a Luca Di Mastrogirolamo: ai funerali tantissima commozione

Chi era presente ha stretto in un forte abbraccio mamma Daniela e papà Enio, entrambi distrutti da un lutto che nessun genitore dovrebbe mai affrontare. La mamma è riuscita solo a dire, riferendosi alla sorella di Luca di soli 6 anni: