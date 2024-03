Si chiamava Luca Furcas il giovane uomo che nella serata di martedì, intorno alle 21:30, ha perso la vita dopo essere stato investito mentre faceva jogging a Villa Borghese, a Roma. Alla guida della vettura che lo ha travolto, un 26enne di origini romene che, in seguito ai dovuti controlli, è risultato positivo all’alcool test. La vittima, 37 anni, era arrivato da poco a Roma dalla Sardegna.

Uno dei posti più belli e suggestivi di Roma, il parco di Villa Borghese, martedì sera è diventato il teatro di una tragedia immane, che purtroppo è costata la vita ad un giovane uomo di soli 37 anni, Luca Furcas. Originario della Sardegna, si trovava nella Capitale per motivi di formazione. Era infatti un giovane medico specializzando ed era impegnato per dei corsi presso l’università La Sapienza.

Martedì era uscito per fare jogging e mentre usciva da Villa Borghese, una vettura proveniente da via Paesiello e diretta verso piazzale del Brasile lo ha travolto in pieno. L’auto procedeva a velocità sostenuta e l’impatto è stato molto violento. Subito dopo, il conducente del mezzo si è fermato ed ha prestato soccorso al ferito.

Credit: Roma Today

Immediato l’intervento dei soccorritori sul posto, che hanno tentato di rianimare l’uomo sul posto. Le sue condizioni, tuttavia, sono apparse fin da subito drammatiche e in poco tempo si è arrivati al tragico epilogo.

Alla guida dell’auto c’era un 26enne di origini romene che, come da prassi, è stato accompagnato in ospedale per essere sottoposto ai dovuti controlli. Test che hanno riscontrato una positività all’alcool e che hanno aperto dunque l’ipotesi di reato di omicidio stradale.

I genitori di Luca sono arrivati il giorno successivo a Roma per il riconoscimento e per avviare le pratiche per il trasporto della salma in Sardegna. Grande il dolore anche nell’ateneo universitario della Sapienza, la cui rettrice, Antonella Polimeni, ha pubblicato un messaggio di cordoglio e vicinanza alla famiglia. Le sue parole: