Una svolta importante nel caso di Luca Livieri, l’operaio scomparso da un mese. È stata la moglie a ritrovarlo e riportarlo a casa. Nonostante gli appelli, anche in diretta tv grazie alla trasmissione Chi l’ha visto e nonostante le indagini delle forze dell’ordine, l’uomo sembrava essere scomparso nel nulla.

Credit: Chi l’ha visto

Luca Livieri è vivo e ha riabbracciato la sua famiglia. L’operaio era scomparso nel mese di novembre, ma lo scorso sabato è arrivato il lieto fine che tutti speravano. Un amico, ultras del Mestre calcio come lui, lo ha incontrato per caso a Pordenone, durante i mercatini. Si è fermato a parlare con lui e gli ha consigliato di tornare a casa perché tutti erano preoccupati, ma Luca si è rifiutato, spiegandogli dei gravi problemi economici alla base del suo allontanamento.

L’amico ha cercato di allarmare i Carabinieri, ma in pochi istanti lo ha perso di vista. Luca è scomparso tra le bancarelle del mercato. La moglie dopo la scomparsa, aveva scoperto di un prelievo di circa 7 mila euro. Dopo aver appreso la notizia dall’amico, Elisa era amareggiata, non riusciva a capire perché il marito non voleva tornare a casa:

Mi fa stare peggio, non capisco cosa ci sia sotto. Voglio parlargli faccia a faccia. Sapere da lui cosa è accaduto, poi sarà libero di fare le scelte che crede.

Così si è recata di persona a Pordenone e lo ha cercato. Ha mostrato la sua foto ai residenti e ha scoperto che spesso si recava in un bar, quasi sempre alla stessa ora. Così lo ha aspettato e si è resa conto che Luca era in uno stato confusionale. Era convinto di mancare da casa solo da 3 giorni. Dalla scomparsa aveva camminato fino alla città, 24 ore di fila. Viveva come un senzatetto, mangiava alla Caritas.

Elisa lo ha riportato a casa e ora si prende cura di lui. Tutta la comunità ha gioito non appena appresa la notizia, il lieto fine che tutti speravano è finalmente arrivato. Luca ha riabbracciato la sua famiglia. Il Primo Cittadino si è reso disponibile per dare tutto l’aiuto necessario.