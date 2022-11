La città di Milano, in particolare l’associazione di volontariato “Massa Marmocchi”, ha organizzato un flash mob per ricordare Luca Marengoni. Ma anche per lanciare un messaggio sulla sicurezza delle strade metropolitane e i percorsi scuola casa. Tema che dopo la tragedia di via Tito Livio di martedì scorso ha fatto sempre di più discutere.

Quando accaduto a Luca Marengoni, 14enne studente del liceo Einstein di Milano, nelle prime ore del mattino di martedì scorso, è stata una tragedia che ha mandato in mille pezzi il cuore di molti.

Mentre andava a scuola in bicicletta, il ragazzino è stato investito da un tram su Via Tito Livio ed ha perso purtoppo la vita sul colpo.

Purtroppo non è il primo episodio del genere che capita in Italia. Sempre a Milano, alcuni mesi fa, un altro ragazzino, sta volta di soli 11 anni, è stato travolto da un’auto in corsa e si è spento per sempre.

Oltre al dolore di una città intera, c’è anche la rabbia di coloro che pensano e credono che non ci sia abbastanza sicurezza sulle strade italiane.

Il flash mob organizzato ieri dall’associazione di volontariato Massa Marmocchi è servito non solo per mantenere vivo il ricordo di Luca Marengoni e Mohannad, ma anche per lanciare un messaggio alle istituzioni.

Flash mob per Luca Marengoni

L’associazione, da oltre 10 anni, si occupa di portare in strada centinaia di bambini e genitori e accompagnarli, in sicurezza ed allegria, verso scuola, ogni giorno.

Lo hanno fatto anche ieri, tuttavia non tenendo la musica accesa. Un segno di rispetto per Luca e la sua famiglia.

Uno dei rappresentanti dell’associazione ha spiegato cosa li ha spinti a lanciare questo messaggio: