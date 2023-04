Era in lista per un trapianto, ma Luca Zendron ha perso la sua battaglia. Era un papà di soli 43 anni. La comunità è sconvolta

Il papà 43enne non ce l’ha fatta, si è spento dopo due settimane di agonia. Luca Zendron è deceduto lo scorso venerdì mentre si trovava ricoverato all’ospedale di Borgo Trento.

Tutto è iniziato il giorno di Pasqua, Luca Zendron si è improvvisamente sentito male. Era in casa, stava pranzando con la famiglia per festeggiare il giorno della resurrezione, quando si è alzato per andare in bagno. Il papa 43enne stava bene, nessuno aveva notato malesseri in lui. Improvvisamente, mentre stavano mangiando, i parenti hanno sentito un tuffo e sono corsi a vedere cosa fosse accaduto.

A raccontare la vicenda è stata l’ex compagna e madre delle sue figlie:

Stava bene, era in forma. Sono corsi a vedere cosa fosse successo e hanno trovato Luca steso sul pavimento. Hanno capito che la situazione era grave e così non hanno perso tempo a chiamare il 118. Le coronarie erano chiuse, Luca è stato messo in lista d’attesa per un trapianto di cuore. In questi 12 giorni ha lottato come un guerriero. Un’infezione ne ha però vinto le resistenze.

Luca Zendron lascia nel dolore due figlie, Sofia di 20 anni e Giulia di 15 anni. Sconvolti anche il suo papà Loris e i suoi fratelli Lara e Lorenzo.

L’intera comunità, ancora incredula, si è stretta al dolore di questa famiglia.

L’uomo di 43 anni era residente nel comune di Lissaro a Mestrino, dove si era trasferita da poco con la sua compagna. Lavorava come operaio nella ditta Officine Villalta di Gazzo.

I funerali saranno celebrati domani, 24 aprile, alle ore 15:00, nella chiesa di Ronco dell’Adige.

Questo papà non soffriva di patologie pregresse e stava bene, nessuno riesce a farsene una ragione, nessuno avrebbe potuto impedire una tale tragedia.

Luca conduceva una vita senza eccessi, amava lo sport e stava bene. Il giorno di Pasqua stava mangiando con la sua famiglia ed era felice.