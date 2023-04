Dramma in provincia di Udine, 27enne entra in vasca da bagno ed accusa un malore: è morta dopo il trasporto in ospedale

Un episodio davvero straziante è quello avvenuto lo scorso lunedì 17 aprile, nel comune di Colleredo Monte Albano. Una 27enne ha accusato un malore mentre entrava in vasca da bagno e purtroppo è deceduta dopo il suo arrivo in ospedale.

Al momento sono in corso tutte le indagini su questo vicenda davvero triste, che ha portato all’improvvisa scomparsa di una giovane ragazza. In tanti sui social stanno scrivendo dei messaggi di cordoglio per i suoi cari.

Stando alle informazioni rese note da alcuni media locali, i fatti sono avvenuti lo scorso lunedì 17 aprile. Precisamente nell’abitazione di Colleredo Monte Albano, che si trova nella provincia di Udine.

Per la ragazza fino a quel momento sembrava essere una giornata come le altre. In quella casa conviveva con il suo fidanzato e per loro, fino a quel punto non era accaduto nulla di insolito.

La giovane aveva deciso di fare un bagno. Però il suo fidanzato entrato nel bagno, l’ha trovata all’interno della vasca ormai esanime. Ha accusato un malore improvviso. Di conseguenza, ha chiesto il tempestivo intervento dei sanitari.

I medici intervenuti nella casa, si sono presto resi conto che le condizioni della ragazza erano davvero disperate. Per questo motivo hanno disposto il tempestivo trasporto nell’ospedale Santa Maria della Misericordia, di Udine.

Il decesso della 27enne che ha accusato un malore

Però è proprio poco dopo il suo arrivo in nosocomio, che la giovane ha esalato il suo ultimo respiro. Purtroppo i tentativi dei medici di tenerlo in vita, sono risultati essere del tutto vani e non hanno avuto altra scelta che constatare il suo decesso.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Majano, che hanno avviato sin da subito delle indagini del caso. Di conseguenza, hanno deciso di disporre l’autopsia sul corpo della ragazza.

Questo esame servirà per stabilire l’esatta causa dietro al suo decesso. Nel frattempo sui social, sono davvero tante le persone che la stanno ricordando ed anche che stanno cercando di mostrare vicinanza ai suoi cari, colpiti dall’improvvisa e prematura perdita.