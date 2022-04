Lucia Menghini è morta in un incidente capitato mentre era in vacanza in Giordania: il commovente ricordo di Marco Liorni

Nelle ultime ore, i telespettatori italiani hanno tristemente appreso la notizia della morte di Lucia Menghini. Lei aveva partecipato da concorrente, insieme a due sue care amiche, al quiz estivo della Rai “Reazione a catena”, entrando nel cuore di tutti per la spontaneità e per la simpatia. Aveva solo 30 anni ed ha perso la vita in un incidente avvenuto in Giordania, paese in cui si trovava per una vacanza.

Sebbene non facesse parte del mondo dello spettacolo, aveva comunque conquistato il cuore di milioni di telespettatori.

Aveva partecipato, per diverse settimane, come concorrente di Reazione a Catena, il famoso gioco a quiz della Rai. Insieme a lei c’erano Ilaria e Serena, amiche di una vita con le quali aveva un’intesa strepitosa che ha permesso loro di vincere diverse puntate e portare a casa un sostanzioso montepremi.

Insieme, le tre amiche formavano il trio che era stato rinominato “Le Pignolette“. Soprannome in un certo senso cercato proprio dalle tre, che si erano definite maniache della perfezione.

Come anticipato, Lucia aveva solo 30 anni, il sogno di diventare dottoressa anestesista e una passione grande per i viaggi. Proprio durante una delle sue vacanze, è successo qualcosa di irreparabile.

La ragazza, originaria di Foligno, si trovava in Giordania quando è rimasta coinvolta in un incidente che le ha spezzato la vita. Sullo stesso incidente ancora si hanno poche notizie e le autorità stanno indagando tutt’ora.

Il post di Marco Liorni per Lucia Menghini

Lucia Menghini non era apprezzata solo dal pubblico che l’aveva seguita e sostenuta durante il suo percorso nel programma, ma anche da Marco Liorni, che Reazione a Catena lo conduce.

Il presentatore ha affidato al suo account Instagram un post, nel quale ha voluto ricordare pubblicamente questa splendida ragazza scomparsa troppo presto. Queste le sue parole: