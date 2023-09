Ammazzate oh e Se mi lasci non vale sono soltanto due dei tantissimi successi scritti ddal grande Luciano Rossi: aveva 77 anni

Nelle ultime ore si è diffusa la notizia della scomparsa di un grande cantautore italiano, capace di dar vita a tantissimi successi interpretati da lui in prima persona o da altri grandi artisti della musica italiana. Si tratta di Luciano Rossi. La morte sarebbe avvenuta lo scorso 8 luglio, ma la famiglia ha deciso di dare il tragico annuncio solo adesso.

Nato a Roma il 5 settembre del 1945, Luciano Rossi si è avvicinato da giovanissimo alla musica e inizialmente ha svolto l’attività di autore di canzoni, poi interpretate da altri artisti.

Il 1970 è stato l’anno in cui il suo nome e i suoi lavori hanno iniziato a circolare nel mondo della discografia italiana. Nel Festival di Sanremo di quell’anno, infatti, Emiliana Perina e i Gens portarono all’Ariston la canzone La Stagione di un Fiore, scritta proprio da Rossi.

Nel 1971 scrisse invece la canzone Un Rapido per Roma presentata da Rosanna Fratello a Canzonissima del 1971. Nel 1972 scrisse il testo di Ritornerà, interpretata da Little Tony e nel 1973 quello di Parla Chiaro Teresa, portata a Un Disco per L’estate dal cantante Dino.

Il 1974 è stato, qualora ce ne fosse stato ancora bisogno, l’anno della sua consacrazione definitiva. Scrisse, compose e interpretò la canzone “Ammazzate Oh!“, con la quale partecipò all’edizione di quell’anno di Un Disco per L’estate.

La gara non andò benissimo, considerando che la canzone venne eliminata nella prima serata, ma in brevissimo tempo divenne comunque una hit, trasmessa da tutte le radio e capace di vendere moltissime copie.

A dare un’importante spinta alla canzone, anche il fatto che il grande Maurizio Costanzo la scelse come sigla del suo varietà radiofonico Quarto Programma.

Gli altri successi di Luciano Rossi

Gli anni settanta e ottanta furono senza dubbio quelli di maggiore successo per Luciano Rossi. Tantissime le canzoni interpretate dall’artista e soprattutto quelle scritte da lui ma portate sul palcoscenico da altri enormi della canzone.

Tanto per citare alcune delle collaborazioni di Rossi, si possono menzionare quelle con Edoardo Vianello, Wilma Goich, Ornella Vanoni, Bobby Solo, Lando Fiorini e Julio Iglesias.

Quest’ultimo in particolare portò al successo praticamente mondiale la canzone, scritta appunto da Luciano, intitolata “Se mi lasci non vale“.