L’addio a Maurizio Costanzo ha sconvolto tutti. Il grandissimo giornalista si è spento per sempre a 84 anni, dopo un ricovero in clinica. Nessuno si aspettava il triste epilogo, arrivato a causa di alcune complicazioni post operatorie.

Maurizio Costanzo riposa al cimitero del Verano, la sepoltura è provvisoria. Si trova nello stesso loculo che ha ospitato una grandissima attrice italiana: Monica Vitti.

Il giornalista sarà poi spostato nella sua tomba, non appena sarà disponibile. Come accadde anche per Monica Vitti, che oggi riposa nella tomba fatta costruire dalla sua famiglia, situata sempre all’interno del cimitero del Verano.

Sono numerose le persone che ogni giorno si recano alla tomba di Maurizio Costanzo, per rendergli omaggio. Colleghi, familiari e coloro che lo seguivano ogni giorno.

Un vuoto, quello lasciato dal grandissimo giornalista, che non potrà mai essere riempito. Come tanti suoi colleghi hanno sottolineato, in lacrime davanti alle telecamere dei noti programmi televisivi, Maurizio Costanzo sarà eterno e continuerà a vivere per sempre nel cuore di tutti.

Maria De Filippi torna a lavorare dopo la scomparsa di Maurizio Costanzo

Maria De Filippi era molto legata a Maurizio Costanzo, il loro è stato un amore vero e duraturo. La scomparsa dell’uomo, l’ha profondamente segnata. Ma nonostante tutto, ha scelto di tornare al suo lavoro, perché come lei stessa ha spiegato, è così che le è stato insegnato.

Durante la puntata di C’è posta per te, registrata prima della scomparsa di Costanzo, ma rimandata in segno di rispetto, la conduttrice ha fatto trasmettere un messaggio di ringraziamento, rivolto a tutti coloro che l’hanno supportata e le hanno mandato affetto durante questi giorni difficili. Ecco le sue parole: