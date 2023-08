Emersi nuovi macabri dettagli dopo l’arrivo della condanna definitiva per Lucy Letby. L’infermiera accusata di aver tolto la vita a 7 neonati e di averne ridotti in condizioni gravissime altri 6.

Per un lungo anno, durante il quale Lucy Letby ha lavorato al Countess of Chester Hospital, ha distrutto la vita di tantissimi genitori. Come ogni infermiera, avrebbe dovuto prendersi cura di quelle anime innocenti, appena arrivate il mondo. Quelle povere vittime, la maggior parte dei neonati prematuri poco più grandi di un palmo di una mano, venivano torturati da quella donna in camice.

L’infermiera iniettava aria nelle loro vene, latte nello stomaco, insulina nel sangue e dei tubi nelle loro gole. Poi allarmava i suoi colleghi e insieme a loro cercava disperatamente di rianimarli. Ma poi la verità è venuta a galla. I bambini sopravvissuti hanno riportato gravi conseguenze e avranno bisogno di cure per il resto delle loro vite.

Il giudice ha definito le azioni di Lucy Letby una campagna crudele ben calcolata. È stata condannata all’ergastolo, senza la possibilità che in futuro la pena possa essere ridotta.

La scoperta su Lucy Letby

Durante le indagini, le autorità hanno fatto delle scoperte sconcertanti. Nell’abitazione dell’infermiera sono stati trovati dei diari con riportati i suoi pensieri e le motivazioni che l’hanno spinta a compiere dei gesti tanto atroci. L’infermiera si sentiva sola, una donna non amata, che nessuno avrebbe mai voluto e che non sarebbe mai diventata mamma. Era spinta da un dolore che covava dentro di sé, non si sentiva realizzata e aveva paura che non avrebbe mai avuto una famiglia. Così ha ben pensato di distruggere quella di tante altre persone.

Gli inquirenti hanno scoperto che la donna, poco prima poco prima di essere arrestata, ha distrutto diversi documenti all’interno della sua abitazione. Ma quei diari sono rimasti lì, per essere trovati. Probabilmente Lucy Letby voleva proprio che quei suoi pensieri venissero letti. Ora passerà il resto della vita in carcere.