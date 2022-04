Gli amici di Ludovica Bargellini, morta a 35 anni nell’ennesimo incidente stradale che ha causato vittime, parlano dell’attrice che ha tragicamente perso la vita in uno schianto che purtroppo le è stato fatale. Secondo quanto riportato da chi la conosce bene ed era stato con lei durante il giorno, la donna era sobria quando li ha lasciati.

Fonte foto di Pixabay

Ludovica Bargellini aveva solo 35 anni quando ha perso la vita mentre guidava la sua automobile a Roma, in via Cristoforo Colombo. Aveva appena finito di festeggiare il giorno di Pasquetta a casa di amici, quando l’attrice e costumista ha perso la vita in seguito a uno schianto fatale.

L’incidente mortale ha avuto luogo nel lunedì di Pasquetta in via Cristoforo Colombo all’incrocio con via di Grotta Perfetta, una delle strade più pericolose di Roma, visto il numero di incidenti stradali degli ultimi tempi. Purtroppo ha perso il controllo della sua auto finendo fuori strada.

La 35enne, costumista e attrice, che aveva recitato anche nella serie The Young Pope di Paolo Sorrentino, guidava la sua Lancia Y. All’improvviso, forse a causa dell’alta velocità, la donna ha perso il controllo dell’auto, andandosi a schiantare fuori strada.

I soccorritori hanno subito raggiunto il luogo dell’incidente e hanno dentato il tutto per tutto per salvare Ludovica Bargellini, estratta a fatica dalle lamiere in seguito all’intervento dei vigili del fuoco. La donna di 35 anni è morta poco dopo in ospedale a causa delle ferite troppo gravi.

Ludovica Bargellini morta a 35 anni, era sobria quando ha lasciato la casa degli amici

Quando la ragazza ha lasciato la casa degli amici al Divino Amore, dove aveva trascorso la Pasquetta, era sobria. Era tarda notte, ma non era ubriaca, come ricordano gli amici:

Ludovica non era ubriaca. Se ci fossimo accorti che non era in grado di tornare a casa da sola, l’avremmo accompagnata noi a casa.

Quando l’hanno salutata non era ubriaca, forse ha avuto un colpo di sonno vista l’ora tarda.