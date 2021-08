Purtroppo Ludovica Tocchino è morta. La ragazza di 24 anni scomparsa nel nulla a Lucca non c’è più. Il suo corpo ormai privo di vita è stato trovato all’interno di un casolare. I militari ora indagano per capire cosa sia accaduto alla giovanissima donna, che si è spenta troppo presto. E per cause ancora da stabilire.

Era uscita il giorno prima senza dire niente dalla sua casa di San Giuseppe di Montecarlo, in provincia di Lucca, in Toscana. La famiglia, quando non l’ha vista rientrare, aveva lanciato l’allarme e le ricerche erano andate avanti per tutta la notte.

Il giorno successivo, poi, la terribile tragedia che ha gettato nello sconforto la sua famiglia e tutta la comunità del paese dove viveva e che oggi è in lutto per il ritrovamento del corpo ormai privo di vita della ragazza di 24 anni. Cosa è successo a Ludovica?

Secondo gli agenti che indagano sul caso della scomparsa di Ludovica Tocchini, pare che la giovanissima ragazza abbia deciso di suicidarsi. Anche se gli inquirenti, in realtà, non escludono anche altre piste e continuano a indagare sul caso.

Il padre di Ludovica stava partecipando alle ricerche e si trovava insieme agli agenti della Polizia municipale quando è stato raggiunto dalla notizia del ritrovamento del corpo della figlia. La famiglia aveva sempre temuto il peggio per le sorti della studentessa di architettura.

Ludovica Tocchino morta, l’ipotesi è il suicidio

Gli agenti hanno cercato la ragazza di 24 anni intorno alla città dove la ragazza abitava, in particolare nelle campagne oltre la località Turchetto, al confine con Porcari e Altopascio. Le ricerche si sono concentrate soprattutto nella zona di Badia Pozzeveri.

Proprio in questa zona gli agenti hanno ritrovato il corpo ormai privo di vita della famiglia, che ora è disperata per la tragica fine della 24enne. Ai suoi affetti più cari si stringe tutta una comunità, che è in lutto per la scomparsa della giovane.