La tristissima vicenda è accaduta nel comune di Priverno, in provincia di Latina. Ludovico Passeri ha perso la vita a soli 24 anni, schiacciato da un trattore. Il mezzo agricolo si è ribaltato, non lasciandogli alcuno scampo.

La notizia è stata riportata dal giornale locale LatinaOggi. Ludovico Passeri era alla guida del trattore e stava raccogliendo la legna, quando il mezzo si è ribaltato. Non è ancora chiaro come sia accaduto, le forze dell’ordine stanno cercando di ricostruire gli ultimi istanti di vita del 24enne.

La prima ipotesi è che il ragazzo sia passato in un punto ripido e abbia perso il controllo del mezzo agricolo. Subito è stato lanciato l’allarme al 118. Gli operatori sanitari hanno raggiunto il luogo del drammatico incidente e hanno cercato di fare il possibile per salvare la vita del ragazzo. Purtroppo, era già troppo tardi e sono stati costretti a dichiararne il decesso. Sul posto sono intervenuti anche gli uomini dei Vigili del Fuoco, che hanno recuperato il corpo senza vita di Ludovico Passeri.

Una comunità sconvolta per la scomparsa improvvisa di Ludovico Passeri

Il 24enne era solito guidare il trattore, come testimoniano le tante foto pubblicate sul suo profilo social. L’intera comunità è sconvolta, così come i suoi numerosi amici che in queste ultime ore stanno pubblicando tantissimi messaggi sul web, frasi strazianti per salutarlo per l’ultima volta.

Non avrei mai voluto ricevere questa notizia. Non meritavi questo destino. Eri un ragazzo speciale, sempre sorridente e con tanti sogni ancora da avverare. Era solo ieri che ridevamo mentre montavi a cavallo. Ti porterò per sempre nel cuore, come sono convinto lo faranno tutte le persone che hanno avuto il piacere di conoscerti. Ciao Ludovico, continua a stare con noi dall’alto.

Ludovico era amato e ben voluto da tutti. Un ragazzo sempre sorridente e con tanta voglia di vivere. Lascia un vuoto incolmabile nel cuore di tutti coloro che lo hanno amato e che continueranno a farlo per sempre.