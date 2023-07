Il mondo del calcio ha appreso con grande tristezza la notizia della scomparsa di Luis Suarez. Il calciatore spagnolo, icona della grande Inter di Helenio Herrera e della nazionale spagnola negli anni 50, 60 e 70, si è spento all’età di 88 anni, dopo aver lottato con una breve malattia.

Nato a La Coruna, in Spagna, il 12 maggio del 1935, fin da bambino Luisito, così è diventato famoso in tutto il mondo, ha mostrato un talento smisurato con il pallone tra i piedi.

Nei primi anni cinquanta ha giocato con il Deportivo La Coruna, squadra della sua città, prima di trasferirsi nel 1953 al Barcellona.

Cn i blaugrana ha iniziato da subito a mettersi in mostra come uno dei registi migliori del mondo e con i suoi compagni ha conquistato, dal 1954 al 1961, due coppe di Spagna e due campionati spagnoli.

Nel 1960 è diventato il primo, e fino ad ora unico, giocatore spagnolo a vincere il più prestigioso premio individuale per un calciatore, il Pallone d’oro.

Nel 1961 approda in Italia, all’Inter di Angelo Moratti come presidente e dell’argentino Helenio Herrera in panchina, che già lo aveva allenato al Barcellona.

In nerazzurro arriva la sua piena maturità e negli anni successivi arriveranno i successi maggiori della sua carriera.

Luis Suarez e l’Inter

Con la squadra milanese vincerà 3 campionati, nel 1963, 1965 e 1966, ma soprattutto due Champions League nel 1964 e nel 1965, e due Coppe Intercontinentali sempre nel ’64 e nel ’65.

La squadra nerazzurra, di cui successivamente Luis Suarez è stato anche allenatore, non ha mai dimenticato le gesta in campo di quello che definisce il ‘calciatore perfetto‘.

Nelle scorse ore sono arrivati i dovuti riconoscimenti pubblici verso colui che ha segnato la storia del club.

“Il calciatore perfetto che, con il suo talento, ha ispirato generazioni. Ciao, Luisito“: ha scritto l’Inter in un post.

A corredo di un video che raccoglie alcune delle sue magie più belle in maglia nerazzurra, hanno invece scritto:

Un talento unico e un grandissimo interista. Il numero 10 della Grande Inter che portò i nostri colori sul tetto d’Italia, d’Europa, del Mondo. ‘Se non sapete cosa fare, date palla a Suarez’. Ciao Luisito

Importantissima anche la sua esperienza con la maglia della nazionale spagnola, con cui si è laureto campione d’Europa nel 1964.