Prosegue dritta la marcia dell’Inter verso la vittoria del secondo scudetto di fila. Tra i campioni che stanno rendendo questa impresa possibile, c’è anche un giovane calciatore, italianissimo. Stiamo parlando di Alessandro Bastoni. Lo stesso che ieri, dopo la firma del primo gol che ha permesso alla squadra di vincere contro la Lazio, ha deciso di dedicare l’esultanza alla sua compagna Camilla e alla bimba che presto arriverà a dare gioia alle loro vite.

Con la partenza in estate di Antonio Conte e di due campioni assoluti come Lukaku e Hakimi, tutti pensavano che l’Inter avesse abbassato il livello di prestazioni e risultati nel campionato di serie A.

Nulla di più sbagliato. Perché il nuovo mister Simone Inzaghi, grazie all’acquisto di altri ottimi giocatori e un gruppo già consolidato, sta viaggiando a vele spiegate verso il secondo scudetto consecutivo dei nerazzurri. Quello che sarebbe il ventesimo della storia del club e che porterà, molto probabilmente, alla conquista della seconda stella.

Tra i cosiddetti senatori del gruppo, c’è Alessandro Bastoni. Lui in realtà ha soltanto 23 anni, ma gioca e pensa come se fosse un vero veterano. Ormai è un punto fisso della sua squadra e pian piano si sta facendo strada nelle gerarchie anche della nazionale italiana fresca campionessa d’Europa.

Alessandro Bastoni presto papà

Se la carriera di Alessandro procede a gonfie vele, la sua vita privata non è certamente da meno. Ha trovato ormai la stabilità anche in campo sentimentale. Lui e la sua compagna, l’influencer Camilla Bresciani, sono insieme ormai da molto tempo e, a breve, accoglieranno in casa il frutto del loro amore.

L’annuncio della gravidanza di Camilla era arrivato in realtà a giugno scorso, quando oltre che una foto del test positivo, su Instagram la ragazza aveva postato anche un video in cui avvisava tutta la sua famiglia della lieta novità in arrivo.

Molto tenera anche la foto che sia Camilla che Bastoni hanno pubblicato a Natale. Nello scatto si vedono loro due, stretti in un caldo abbraccio, nel quale fa capolino il pancino ormai ben visibile.

Ieri sera, nel match che l’Inter ha vinto contro la Lazio, a segnare il primo gol è stato proprio Alessandro. E indovinate come ha esultato!? Mettendo il pallone sotto la maglietta, simulando così un pancione.