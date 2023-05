Il campione dei Dallas Mavericks, Luka Doncic pagherà i funerali e le cure per le vittime e i feriti della strage nella scuola in Serbia

Un gesto davvero eccezionale quello di Luka Doncic. La superstar della NBA, in forza ai Dallas Mavericks, si è infatti offerto di pagare le spese funerarie delle vittime della strage compiuta da un tredicenne in una scuola di Belgrado, in Serbia. Si occuperà anche dei costi delle cure mediche e psicologiche di coloro che in questo evento sono rimasti feriti e scioccati.

Quanto accaduto mercoledì mattina nella scuola Vladimir Ribnikar, situata nel centralissimo quartiere Vracar della capitale serba Belgrado, ha davvero dell’assurdo, oltre che del tragico.

Kosta Kecmanovic, un alunno dell’istituto che ancora non compie 14 anni, è entrato nella scuola armato di due pistole ed ha sparato ad una guardia giurata, ad un’insegnante e a 14 alunni.

Il bilancio è stato tragico, con la guardia e 8 bambini che hanno perso la vita per le gravi ferite da arma da fuoco riportate. L’insegnante e altri 6 minori sono gravemente feriti e stanno lottando per sopravvivere.

I dettagli macabri della strage

Subito dopo aver compiuto la strage, il ragazzo ha chiamato la Polizia e li ha invitati ad intervenire, raccontando per filo e per segno quanto aveva fatto.

Gli agenti lo hanno così raggiunto, fermato e arrestato. Addosso aveva anche dei biglietti, scritti a mano, nei quali aveva appuntato ogni passo del suo piano diabolico, compresa una lista di coloro che dovevano essere le sue vittime.

Insieme a lui è stato arrestato anche suo padre, colpevole secondo le autorità di non aver vigilato le sue armi, permettendo così al figlio di potervi accedere senza problemi.

Il gesto di Luka Doncic

La notizia di quanto avvenuto in Serbia ha ovviamente fatto il giro del mondo in pochissimo tempo e sono molti quelli che hanno mostrato il loro cordoglio.

Luka Doncic, fenomeno del basket sloveno e play maker dei Dallas Mavericks, ha deciso di fare qualcosa in più e muoversi concretamente per aiutare le vittime di questa tragedia.

Il campione si è infatti offerto di pagare tutte le spese funerarie delle 9 vittime della sparatoria.

In più, si occuperà anche dei costi delle cure dei feriti e del supporto psicologico di cui avranno bisogno coloro che erano presenti nella scuola ed hanno assistito ad una scena che difficilmente dimenticheranno.