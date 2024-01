Un episodio davvero straziante è quello accaduto lo scorso giovedì 18 gennaio. Un 14enne chiamato Luke Howe con problemi di apprendimento, era fuggito da casa dei nonni e purtroppo dopo un giorno di ricerche, lo hanno ritrovato senza vita nel fiumi.

Per lui non c’era ormai più nulla da fare. La zia, con la speranza di poter aiutare in questo momento così triste, ha deciso di avviare una raccolta fondi per donare il ricavato alla scuola che frequentava il ragazzo.

I fatti sono iniziati lo scorso giovedì 18 gennaio. Precisamente nella casa dei nonni dell’adolescente, che si trova nella comunità di Hale, in Inghilterra.

Il ragazzino sin dalla nascita era affetto da problemi dell’apprendimento. Per questo motivo non era autosufficiente e non poteva essere lasciato mai da solo. In quell’occasione in seguito ad una discussione, era andato via.

I familiari in un primo momento hanno provato a cercarlo da solo, ma alla fine hanno chiesto l’intervento delle forze dell’ordine. Questi ultimi nel capire la gravità delle situazione, hanno subito avviato il piano di ricerche.

Hanno usato droni, sommozzatori ed elicottero. Tuttavia, il triste epilogo è arrivato solo il giorno successivo. Le forze dell’ordine, hanno ritrovato il corpo del 14enne nel fiume della contea di Greater Manchester.

L’appello della zia di Luke Howe

I familiari del ragazzo nonostante la sua perdita, hanno deciso di fare qualcosa in sua memoria. Hanno organizzato una racconta fondi, con la speranza di poter donare il ricavato alla scuola che frequentava Luke, che si occupa di ragazzi con bisogni speciali. La zia in un post ha scritto:

Siamo grati per tutto l’aiuto ed il supporto che ci avete donato negli ultimi giorni, le parole non sono abbastanza.