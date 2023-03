Per la famiglia e per tutti quelli che hanno conosciuto Sofia Sacchitelli è un momento di grande strazio e tristezza. Loro, ma anche la stessa ragazza, avevano capito che c’era ormai poco da fare ed è stata proprio lei che, in un’intervista, ha voluto parlare dei suoi sogni infranti.

Sofia aveva 23 anni e tanti desideri da realizzare. Si era iscritta all’università di Genova, per poter diventare medico ed era uno dei suoi sogni più grandi.

Tuttavia, solo poco tempo fa ha scoperto di essere affetta da un angiosarcoma cardiaco, un brutto male che colpisce il cuore. Purtroppo la diagnosi per questa condizione, colpisce una persona su tre milioni.

Lei sin da subito ha tirato fuori tutta la forza e il coraggio, per provare a combattere, ma alla fine la malattia ha avuto la meglio su di lei.

In una delle sue ultime interviste, lei stessa aveva voluto parlare dei suoi sogni infranti e di ciò che desiderava fare. Purtroppo aveva capito che c’erano ormai poche possibilità di salvarsi.

Le parole di Sofia Sacchitelli nella sua ultima intervista

Il destino purtroppo mi ha impedito di realizzare tutti i miei progetti che avevo in mente. Volevo diventare medico, sposarmi, avere dei bambini, passare dei momenti con le persone che amo, andare a vedere la Samp con mio papà e mia sorella, viaggiare, accudire i miei genitori da anziani ed invecchiare.

Purtroppo a causa di quel brutto male, Sofia non è riuscita a realizzare nessuno dei suoi sogni. Questo perché nella notte tra domenica 19 e lunedì 20 marzo, è andata via per sempre da questo mondo.

Solo prima di perdere la vita insieme alla mamma e alla sorella, ha voluto creare un’associazione, chiamata “Sofia nel Cuore”.

Il suo scopo è stato quello di aiutare nella ricerca di malattie rare e voleva lasciare qualcosa di “lei”, anche dopo la sua scomparsa. I familiari hanno deciso di celebrare il funerale in forma privata.