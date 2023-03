Una lotta durata diversi mesi è quella che si è trovata ad affrontare Sofia Sacchitelli, la 23enne che purtroppo ha perso la vita a causa di un brutto male che ha colpito il suo cuore. Prima di spegnersi per sempre, insieme alla mamma e alla sorella, ha voluto fare qualcosa di speciale.

Una notizia che ha spezzato il cuore di molte persone, poiché in tanti speravano in qualcosa di diverso per la ragazza, che studiava medicina, perché come sogno nel cassetto aveva proprio quello di diventare medico.

Sofia aveva 23 anni e da ormai diverso tempo aveva scoperto di essere affetta da un angiosarcoma cardiaco, posizionato nel ventricolo destro del suo cuore. Questo brutto male è molto raro e colpisce una persona su tre milioni.

Nonostante la gravità delle sue condizioni, la ragazza ha deciso di trasformare il suo dolore in speranza. Aveva capito che le rimaneva poco tempo.

Così, insieme alla madre ed alla sorella, ha deciso di fare qualcosa di speciale. Ha voluto creare un’associazione, chiamata “Sofia nel Cuore”. voleva lasciare qualcosa di “lei”, anche dopo la sua scomparsa.

Purtroppo Sofia ha perso la sua lotta nella notte tra domenica 19 e lunedì 20 marzo, circondata dall’affetto dei suoi cari.

La scoperta del brutto male di Sofia Sacchitelli e il premio ricevuto

Quando la dottoressa ha scoperto la straziante diagnosi, Sofia le ha detto: “Ho chiesto alla mia oncologoa perché proprio a me? Solo sfiga. Mi ha risposto!”

La studentessa ha sempre voluto trasformare la sua lotta in qualcosa di diverso. Voleva aiutare la ricerca per queste malattie rare, che purtroppo non hanno una cura.

La stessa Università di Genova, che lei frequentava, ha voluto donarle un premio per: “Il suo impegno, il suo altruismo e la sua forza!”. Durante la premiazione Sofia aveva tenuto una ‘Lectio Magistralis’, parlando proprio del suo angiosarcoma cardiaco. Ha ricevuto tantissimi applausi dai presenti.