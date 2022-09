L’ultima volta in pubblico della Regina Elisabetta: la sovrana è apparsa sorridente ma debole

La sovrana è apparsa in pubblico due giorni fa per accogliere il nuovo premier Liz Truss a Balmoral

La Regina Elisabetta è morta. Dopo 70 anni di regno i sudditi inglesi salutano per sempre la sovrana più longeva di sempre. La scomparsa della regina segna la fine di un’era e determina l’inizio di una nuova epoca, quella in cui Carlo sarà re. Solo due giorni fa Elisabetta è apparsa in pubblico dove, a Balmoral, ha ricevuto il premier uscente inglese Boris Johnson accogliendo Liz Truss.

Come previsto dal protocollo London Bridge, nella tarda serata della giornata di oggi i giornalisti della BBC, indossando abiti neri come simbolo di lutto, hanno annunciato la morte della Regina. La sovrana che ha fatto la storia se n’è andata all’età di 96 anni.

Come già anticipato, solo due giorni fa Elisabetta II è apparsa in pubblico. I sudditi inglese, infatti, hanno visto la regina due giorni fa nella dimora di Balmoral dove ha accolto il premier uscente Boris Johnson e la nuova carica Liz Truss.

In questa occasione tutti non hanno potuto fare a meno di notare l’aspetto sorridente con cui la sovrana si è presentata, anche se era particolarmente fragile e debole rispetto alle ultime uscite. Tutti, inoltre, hanno notato il bastone da passeggio utilizzato dalla regina.

Le sue condizioni di salute, deboli e fragili, hanno poi costretto la Regina Elisabetta a rinunciare agli impegni dei giorni successivi. Fino ad oggi, quando Buckingham Palace ha pubblicato un comunicato secondo cui lo stato di salute della sovrana inglese sarebbe peggiorato.

Successivamente il tweet condiviso dal palazzo reale e poi subito cancellato hanno fatto sprofondare i sudditi nell’ansia e nella preoccupazione più totale. In tarda serata, infine, l’annuncio ufficiale della sua morte. Stando alle indiscrezioni, La Regina sarebbe morta alle 15:47 GMT di oggi, giovedì 8 settembre, mentre tutta la famiglia correva al suo capezzale nel castello scozzese di Balmoral. Con la morte di Elisabetta II si determina la fine di un’era e l’inizio di una nuova epoca che vede il figlio Carlo re.