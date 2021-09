L’ultimo commovente addio a Gabby Petito, la giovane travel blogger scomparsa durante una vacanza con il suo fidanzato nel mese di agosto e poi trovata morta lo scorso 19 settembre in una foresta di Wyoming, negli Stati Uniti.

Amici, parenti e conoscenti si sono riuniti nel dolore e nella rabbia, per salutare un’ultima volta la 21enne. La sua storia è entrata nel cuore dell’intero mondo del web. Per giorni i suoi numerosi seguaci sono rimasti con il fiato sospeso in attesa della notizia del suo ritrovamento. Purtroppo il 19 settembre è arrivata la straziante notizia dalle forze dell’ordine del posto, che hanno trovato il corpo senza vita di una ragazza. È stato necessario l’esame autoptico, ma gli indizi avevano già confermato che si trattasse proprio della travel blogger.

Gabby Petito aveva pubblicato tutti gli aggiornamenti sulla sua vacanza in camper e nelle foto appariva felice e sorridente. Ma poi è accaduto qualcosa. Qualcosa che ha spezzato la sua vita per sempre. Nei giorni successivi alla scomparsa, il suo fidanzato è tornato in Florida e la famiglia della ragazza ha lanciato l’allarme. Brian Laundrie, 23 anni, non ha saputo dare alcuna spiegazione su dove si trovasse la sua ragazza e poco prima di essere interrogato dalle forze dell’ordine ha fatto perdere le sue tracce. Attualmente è ricercato ed indiziato del suo omicidio. Dalle indagini è risultato anche che il ragazzo tra il 30 agosto e il 1 settembre ha utilizzato la carta di credito non di sua proprietà ed ha speso circa mille dollari.

La morte della giovane rimane ancora avvolta nel mistero e saranno necessari ulteriori accertamenti per stabilire la reale causa dell’omicidio.

Le parole del papà di Gabby Petito

Durante il funerale, il papà della ragazza si è voluto rivolgere a tutti i presenti, chiedendo loro di non guardare la morte di sua figlia con tristezza, ma di prendere come esempio il modo in cui ha vissuto la sua breve vita. Si è poi detto orgoglioso e fiero di quello che Gabby Petito è riuscita a costruire.

