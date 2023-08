In tantissimi hanno voluto partecipare all'ultimo addio a Celine Frei Matzohl. La madre: "Non sono riuscita a proteggerti"

Nel pomeriggio di ieri in centinaia si sono riuniti alla chiesa di Santa Maria Assunta, a Silnadro, per dare l’ultimo saluto a Celine Frei Matzohl, la giovane di soli 21 anni che nella notte tra sabato e domenica scorsi è stata uccisa dal suo ex compagno. Straziante la lettera scritta dalla sua mamma, così come l’omelia pronunciata dal sacerdote.

Una giornata molto amara quella di ieri a Silandro, piccolo comune della provincia di Bolzano in cui tra sabato e domenica scorsa è stato compiuto un terribile femminicidio, quello di Celine Frei Matzohl, una giovane di soli 21 anni.

Ieri per l’appunto si è celebrato il funerale della giovane, al quale hanno voluto partecipare in moltissimi. La chiesa di Santa Maria Assunta non è riuscita a contenere tutti, tanto che sono stati montati degli altoparlanti all’esterno per far partecipare tutti alle esequie.

Se l’amore fosse una scala, e il ricordo fossero i gradini, saliremmo per riportarti indietro. Abbiamo perso quello che per molti anni è stato la nostra gioia e la nostra fortuna. Tu sei nei nostri cuori. Continuerai a vivere dentro di noi, ogni giorno.

Queste le parole che la famiglia della 21enne aveva scelto per il necrologio, con il quale annunciavano data e luogo del funerale.

La lettera della mamma di Celine Frei Matzohl

Altrettanto strazianti le parole scritte in una lettera dalla mamma di Celine. Parole che ha dovuto leggere un’amica di famiglia durante la messa:

Nelle difficoltà degli ultimi mesi, hai sempre cercato di rassicurarmi. Mi dicevi di non avere paura, che non ti sarebbe successo niente. Ho cercato di proteggerti in tutti i modi, ma non è bastato.

Così inizia la lettera della donna distrutta dal dolore per non essere riuscita a proteggere ciò che di più caro aveva.

Il riferimento è verso quel pericolo forse fiutato nei mesi precedenti, nato da un atteggiamento violento e persecutorio di Omer Cim, l’ex fidanzato di Celine che non ha accettato la fine della relazione.

L’omelia del sacerdote

A celebrare la funzione è stato il sacerdote Matthew Kozhupakalam, che ha commosso tutti con la sua omelia:

“Come le ombre fanno parte della luce, così la morte fa parte della vita. Sei andata via, e non sappiamo dove. Sappiamo solo che non ti vedremo più sulla porta di casa, non sentiremo più la tua voce, la tua risata, il tuo respiro. Nessun abbraccio, nessun bacio. Eppure, ti ritroviamo in tutti i posti in cui hai lasciato, dietro di te, le tue tracce su questa terra. Nei nostri cuori. Quello che ci resta, è l’amore che ci hai regalato. E la speranza di rivederti”.