Il commosso addio a Gaia Menga, nei funerali che si sono svolti a Cinecittà, a Roma. La giovanissima ragazza ha perso la vita in un incidente stradale. Era in auto con la madre e un'amica

L’ultimo commosso saluto alla giovanissima Gaia Menga, nei funerali che si sono svolti nella parrocchia del suo quartiere, Cinecittà, a Roma. Tante persone si sono strette ai famigliari e agli amici della 13enne che ha perso la vita in un sinistro sulla Laurentina. Alla guida dell’auto c’era un’amica della mamma dell’adolescente, anche lei a bordo del mezzo che è finito fuori strada durante una curva in una rotatoria. Rientravano da una cena a Ostia.

Tante le persone che si sono riunite presso la chiesa di Don Bosco a Cinecittà a Roma, per dare l’ultimo saluto a Gaia Menga. La ragazzina di 13 anni ha perso la vita nell’incidente stradale che ha avuto luogo nella notte del 5 novembre scorso sulla Laurentina.

Almeno un centinaia di persone erano davanti alla chiesa per salutare il feretro. Sul sagrato anche tanti palloncini e striscioni, che i compagni di classe della 13enne hanno realizzato per dirle addio per sempre.

L’omelia del parroco dedicata a Gaia Menga, nei funerali in cui famigliari e amici le hanno detto addio per sempre

Oggi qui c’è tanta gente che vuole dirti che per loro eri importante, ma il Signore sta lì ai cancelli del Paradiso, quando lo incontrerai parlagli di mamma, dal paradiso continua a vegliare su di loro, e anche sulle tue sorelle. Goditi tutto il bello del Paradiso e pensa a tutti quelli che hai amato e che oggi soffrono.

Queste le parole pronunciate nell’omelia da don Salvatore Pollicino, conosciuto dai parrocchiani come don Salvo.