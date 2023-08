L’ultimo saluto a Michela Murgia, il gesto del marito e dei suoi “figli d’anima” commuove tutti

Ieri, giovedì agosto 2023, si è spenta all’età di soli 51 anni Michela Murgia. Era stata la stessa scrittrice, in un’intervista rilasciata a Il Corriere della Sera, a rivelare le sue ormai irrimediabilmente compromesse condizioni di salute.

Aveva scoperto di avere un tumore al rene al quarto stadio e che le metastasi avevano ormai colpito cervello e ossa.

Michela Murgia negli ultimi mesi aveva scelto di intraprendere un percorso di immunoterapia a base di biofarmaci. Scongiurata la possibilità di un intervento chirurgico, aveva deciso così per, come detto da lei stessa, “guadagnare più tempo possibile”.

Riguardo al tumore, la scrittrice aveva detto:

Me l’ha spiegato bene il medico che mi segue, il cancro non è una cosa che ho, è una cosa che sono. Il cancro è un complice della mia complessità, non un nemico da distruggere. Non voglio e non posso fare la guerra al mio corpo. Non lo chiamerei mai il maledetto o l’alieno.