L’ultimo saluto a Rosalia Nuara ed al piccolo Matthias Palermo, sono stati celebrati i funerali della giovane mamma e del neonato. Il comune ha preso una decisione importante...

In molti hanno deciso di partecipare all’ultimo saluto per la giovane mamma Rosalia Nuara ed il suo piccolo Matthias. Il rito si è celebrato nella giornata di ieri, mercoledì ventidue gennaio, nella chiesa di Santa Chiara, a Palermo. Una folla commossa ha salutato la ragazza ed il suo amato bambino.

Una vicenda terribile, che ha sconvolto tutta la comunità, ma soprattutto i familiari di tutte e due le vittime, che speravano in un finale totalmente diverso.

Rosalia Nuara è deceduta nella notte tra il sedici ed il diciassette gennaio, mentre era ricoverata nella clinica Triolo Zancla, poiché aveva il diabete ed i medici hanno deciso di tenerla sotto controllo e l’hanno ricoverata.

Durante quella serata, si è alzata per andare in bagno, ma subito dopo è svenuta a terra, andando in arresto cardiaco. I medici hanno provato a rianimarla per molto tempo, ma nonostante i loro disperati tentativi non c’è stato nulla da fare.

Il piccolo Matthias, è venuto al mondo quella stessa sera, prematuro. I dottori volevano fare qualcosa per aiutarlo a sopravvivere, ma poche ore dopo, anche il suo cuore ha cessato di battere per sempre.

E’ stata aperta una raccolta fondi, per aiutare il marito di Rosalia, a celebrare i funerali. Il Comune, ha anche dato il permesso di mettere mamma e neonato nella stessa bara.

L’impresa funebre, di Nunzio Trica, ha dichiarato: “Si ringrazia quanti hanno contribuito con le loro offerte a poter coprire le spese funerarie e l’acquisto del loculo nel cimitero Rotoli. Da parte nostra abbiamo omaggiato tutto il servizio funebre: bara, carro funebre e quanto da noi dovuto!”

In centinaia si sono presentati in chiesa, per fare un ultimo saluto alla mamma ed al piccola Matthias. Tutti commossi e distrutti per questa grande perdita.

