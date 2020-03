L’ultimo saluto ad Alessandra Maronelli Sono stati celebrati i funerali della giovane mamma morta dopo il parto. In molti hanno deciso di partecipare. Ecco cosa è stato fatto per lei durante il rito..

In molti hanno deciso di recarsi alla chiesa di Sant’Antonio, a Trecase, per l’ultimo saluto a Alessandra Maronelli. C’erano più di duecento persone, per il funerale della giovane mamma che ha perso la vita a soli trenta due anni, lo scorso venti cinque febbraio, subito dopo aver dato alla luce la sua terza figlia.

Una comunità sconvolta per questo tragico lutto, improvviso ed inaspettato. Per loro doveva essere un momento felice, ma alla fine si è concluso con la sua perdita.

Una vicenda scioccante, che spezzato i cuori di tutti. Alessandra, veniva da Torre Annunziata, ma viveva a Trecase con il marito ed i suoi figli. Lo scorso venti cinque febbraio, era andata nella clinica Maria Rosaria, a Pompei, per mettere alla luce la sua terza figlia, ma poco dopo il parto è stata colpita da un malore ed i medici non sono riusciti a fare nulla per salvarla.

I suoi familiari, distrutti da questa terribile perdita, hanno deciso di denunciare l’accaduto ed il corpo di Alessandra Maronelli, è stato sottoposto ad autopsia. Per ora sono indagati cinque medici.

Nella giornata di ieri, domenica primo marzo, sono stati celebrati i suoi funerali, nella chiesa di Sant’Antonio, a Trecase. In molti si sono presentati per fare il loro ultimo saluto alla giovane mamma.

Le sue amiche le hanno dedicato una maglia, con una sua foto e con scritto: “Non dimenticheremo mai il tuo sorriso!” Invece, il parroco, durante l’omelia, ha detto:

“La vita di Alessandra non si è fermata. E’ come un chicco di grano a terra. Tutti stiamo soffrendo per la sua perdita, ma serve unità. La vita deve essere vissuta e lei ce lo ha insegnato!”

Quando il feretro è uscito dalla chiesa, sono stati fatti volare dei palloncini bianchi. Prima che la bara uscisse, il marito Luigi ha deciso di sentire per l’ultima volta insieme alla sua adorata moglie, la canzone “E’ per te” di Eros Ramazzotti.

Ci saranno ulteriori aggiornamenti su questa vicenda.

