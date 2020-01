L’ultimo saluto ad Angela Mastronardi Reggio Calabria, lutto per il funerale della piccola Angela. La sorella ha pubblicato un messaggio molto dolce. Ecco cosa ha scritto..

Nella giornata di ieri, sette gennaio, a Reggio Calabria, nella Parrocchia Santa Maria della Candelora, si sono celebrati i funerali di Angela Mastronardi, la ragazza di soli diciassette anni, che lo scorso cinque gennaio, ha perso la vita a causa della meningite. I medici, quando è arrivata in ospedale, hanno provato a fare di tutto, ma ogni loro tentativo è risultato vano.

La comunità, proprio come i suoi familiari, sono sconvolti da quanto accaduto ed infatti la sorella, ha deciso di scrivere un messaggio, che ha commosso il mondo del web.

Angela Mastronardi è arrivata in ospedale in condizioni disperate e i dottori, dopo averle fatto diverse analisi, hanno scoperto che era affetta da Sepsi Meningococcica.

Aveva febbre, nausee ad altri sintomi e per questo sin da subito hanno deciso di ricoverarla. Volevano provare a fare qualcosa per cercare di salvarla, ma le sue condizioni erano davvero disperate.

Poco dopo infatti, per Angela non c’è stato più nulla da fare. Il suo cuore ha cessato di battere ed i medici sono stati costretti a dichiarare il suo decesso, poiché non potevano più fare nulla.

La sorella, Mikaela, ha pubblicato un messaggio molto commovente, ha scritto: “Amore della mia vita, bella più del sole il destino è stato così crudele con te.

Dio si è preso la tua vita e la mia esistenza, non eri solo mia sorella, eri la mia miglior amica, la mia confidente, la mia principessa, la mia ragione di forza nella vita. Non so come farò senza di te, ciò che mi auguro con tutto il cuore è che nonno ti stia sempre accanto e ti tenga vicino a lui in questo viaggio verso il Paradiso!”

I medici dell’ospedale, hanno chiesto a tutti di non allarmarsi, poiché per essere contagiati bisogna aver avuto un contatto stretto con la persona che è affetta da questo virus.

Ci saranno ulteriori aggiornamenti su questa vicenda.

