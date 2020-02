L’ultimo saluto ad Aurora Grazini Montefiascone, i funerali di Aurora sono stati accompagnati da una folla di persone. Alla fine del rito, un'insegnante ha deciso di prendere la parola e davanti ai genitori ha detto delle frasi che non dimenticheranno mai. Ecco cosa è accaduto..

Nella giornata di mercoledì diciannove febbraio, si sono svolti nella chiesa di Montefiascone, i funerali della sedicenne, Aurora Grazini. In molti hanno deciso di partecipare, per stare vicino al suoi genitori, ma soprattutto per fare un ultimo saluto alla ragazza.

La giovane si era sentita male in casa e la madre ed il padre, quando hanno capito che la situazione era più drammatica del previsto, hanno deciso di portarla all’ospedale Belcolle di Viterbo.

Il primario che ha preso in cura Aurora, dopo averla sottoposta ad una visita, le ha dato quindici gocce e subito dopo l’ha rimandata a casa. Durante la notte, le condizioni della ragazza non sono mai migliorate ed i genitori le sono stati vicino per tutto il tempo.

Durante l’alba però, per la giovane non c’è stato più nulla da fare. Ha perso la vita mentre era nel letto della sua abitazione. Mercoledì diciannove febbraio si sono svolti i suoi funerali ed una folla gremita di gente ha deciso di presentarsi alla chiesa di Montefiascone per salutare la sedicenne.

I suoi compagni di classe, hanno aspettato accompagnato la salma, con uno striscione, in cui c’era scritto: “Ce lo siamo giurati, non ti scorderemo mai. Ciao Aurora. 3AEC.” Inoltre, la bara è stata accompagnata da alcuni palloncini bianchi, che poco dopo il rito, sono volati in cielo.

Il funerale è stato celebrato da don Luciano Trapè, che durante l’omelia, senza fare riferimento alle indagini, ha detto: “Aurora vive, passa dalla terra al cielo. Ringrazio per l’affetto e la preghiera per lei. Non ho preparato l’omelia, ma ho deciso di tirare fuori, quello che mi viene dal cuore.

La morte non è l’ultima parola. Non abbiate paura.” Alla fine della messa, una delle insegnanti ha deciso di fare il suo ultimo saluto alla ragazza ed ha detto: “Eri una presenza viva che allietava le nostre giornate scolastiche. Ci mancherà la tua allegria, la tua esuberanza, la tua gioia di vivere. Ci salutavi ogni mattina con il tuo radioso sorriso, non ci abitueremo mai alla vista del tuo banco vuoto!”

Parole difficili da accettare per i genitori della giovane, che ancora non riescono a capire come sia potuto accadere una tragedia simile. Il corpo di Aurora è stato sottoposto ad autopsia e questo esame potrà dare le risposte a tutte le domande dei suoi famigliari.

Ci saranno ulteriori aggiornamenti su questa vicenda.

