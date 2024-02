Nella giornata di ieri, nella chiesa di Molfetta hanno celebrato il funerale di Dario De Gennaro, il 23enne che ha perso la vita per mano di un suo amico. Per il delitto di questo ragazzo, al momento è in casa circondariale Onofrio De Pasquale, 29enne reo confesso.

L’uomo il giorno successivo la scomparsa di Dario, si è presentato in caserma, insieme ai suoi legali per confessare tutto. Ha anche fatto ritrovare il corpo nella sua abitazione in via Immacolata, a Bisceglie, nascosto in una nicchia. Vicino c’era anche l’arma usata per compiere il delitto.

Dario ha perso la vita lo scorso giovedì 15 febbraio. Era uscito dicendo alla famiglia, che doveva andare dal dentista e che poi aveva un altro appuntamento. Da quel momento però, non ha più fatto rientro nella sua abitazione e non ha nemmeno mai risposto al telefono. I genitori preoccupati, hanno subito denunciato tutto alle forze dell’ordine.

Solo il giorno successivo però, il suo amico si è recato in caserma ed ha ammesso tutta la verità. Per gli inquirenti tra i due c’è stata una lite, che è sfociata poi nel delitto. L’ipotesi più accreditata è proprio quella legata allo spaccio di sostanze stupefacenti. Possibilità però scartata dalla sorella di Dario, che dice che lui non amava queste cose.

L’ultimo straziante addio a Dario De Gennaro

CREDIT: LOVEMOLFETTA

Nella giornata di ieri, mercoledì 21 febbraio, tante persone sono andate nella chiesa di Molfetta, per l’ultimo saluto al ragazzo. I suoi amici all’esterno, in un cartellone hanno scritto: “Che il tuo sorriso possa risplendere anche da lassù. Dario vive!” Nell’omelia, don Vito Bufi, ha detto: