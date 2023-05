Una folla commossa ha scelto di essere presente nella chiesa di Santa Maria di Loreto, per l’ultimo straziante addio a Giulia Salvatori. La 27enne purtroppo ha perso la vita in un grave sinistro in autostrada, mentre stava cercando di raggiungere il suo fidanzato.

Quest’ultimo durante la funzione, dopo l’omelia del parroco, ha scelto di leggere una lettera per la sua ragazza, scomparsa davvero troppo presto. A celebrare il rito Don Nicola Del Gobbo, che nell’omelia ha detto:

Dinanzi a certi avvenimenti come la scomparsa di una ragazza, che cercava l’amore ed ha trovato il decesso, bisogna fare silenzio. Mamma Daniela e papà Sergio chiedono che a parlare sia la storia di Giulia, tessuta unitamente nella sindrome di Stckler di cui era affetta. Una storia in salita, tra ospedali, attese, cure, interventi e tante rinunce, tranne quella per l’amore della vita stessa.

Giulia stava cercando di raggiungere Giulianova, per andare dal suo fidanzato Giuseppe. Quest’ultimo alla fine della funzione ha voluto leggere una lettera scritta da lui per la sua fidanzata, scomparsa troppo presto. Ha detto:

Mi mancherai. Mi mancherà la tua forza e la tua determinazione nell’affrontare ogni ostacolo. I nostri viaggi, le nostre passioni condivise e le nostre serate semplici. Voglio sperare che il modo in cui hai affrontato la vita, sia da insegnamento per chi vive in condizioni difficili come le tue. Ci rincontreremo un giorno e passeggeremo ancora insieme.

Il sinistro in cui Giulia Salvatori ha perso la vita

I fatti sono avvenuti nella giornata di venerdì 5 maggio. Precisamente lungo l’autostrada A14, all’uscita di San Benedetto del Tronto. Anche se la giovane viveva nel comune di Altidora.

Da ciò che è emerso, forse a causa di una distrazione, non si è affatto resa conto che quel tratto di strada era a due corsie, per i lavori in corso. Stanno rifacendo una galleria ed hanno dovuto chiudere un tratto di Autostrada.

Purtroppo la ragazza ha invaso l’altra corsia e probabilmente a causa dell’alta velocità, si è scontrata contro un camion. L’impatto è apparso grave sin da subito e per Giulia, nonostante il tempestivo intervento dei sanitari, non c’era ormai più nulla da fare.