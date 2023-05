Un gravissimo sinistro è quello avvenuto nella giornata del 5 maggio, sull’autostrada A14, all’altezza dell’uscita di San Benedetto del Tronto. Purtroppo ad avere la peggio una ragazza di soli 27 anni, chiamata Giulia Salvatori, che è deceduta praticamente sul colpo.

Gli agenti intervenuti per permettere ai soccorritori di intervenire ed anche per fare tutti i rilievi del caso, hanno dovuto chiudere la strada al traffico per diverse ore.

Stando alle informazioni rese note da alcuni media locali, i fatti sono avvenuti nella giornata di venerdì 5 maggio. Precisamente lungo l’autostrada A14, all’uscita di San Benedetto del Tronto. Anche se la giovane viveva nel comune di Altidora.

Da ciò che è emerso fino ad adesso, Giulia era alla guida della sua Volkswagen Up ed era diretta molto probabilmente ad Alba Adriatica, per andare dal suo fidanzato.

Quando all’improvviso, forse a causa di una distrazione, non si è affatto resa conto che quel tratto di strada era a due corsie, per i lavori in corso. Stanno rifacendo una galleria ed hanno dovuto chiudere un tratto di Autostrada.

Purtroppo dopo aver passato l’altra corsia, la ragazza si è scontrata frontalmente contro un tir che procedeva nel senso opposto di marcia. L’impatto tra i due veicoli è apparso molto grave sin da subito.

Il decesso di Giulia Salvatori dopo il sinistro

Vista la situazione i passanti, hanno chiesto il tempestivo intervento dei sanitari, delle forze dell’ordine ed anche dei Vigili del Fuoco. Gli agenti arrivati sul posto, hanno chiuso la strada al traffico per diverse ore.

I medici però, non hanno potuto far nulla per salvare la vita di Giulia. A causa della forza dell’impatto con il mezzo pesante, è deceduta praticamente sul colpo. Ora saranno solo gli ulteriori accertamenti a dare delle risposte su cosa è successo davvero.

La 27enne molto probabilmente era diretta ad Alba Adriatica per raggiungere il suo fidanzato. Oltre ai genitori, ha lasciato un fratello ancora minorenne ed anche tutte le persone che le volevano bene.