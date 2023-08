Stava nuotando, nel posto che lei amava di più: in mare. Purtroppo è così che Marina Masia 29enne di Nuoro che ha perso la vita lo scorso giovedì 24 agosto, davanti agli occhi della madre e del fratello, che in quelle ore erano con lei, dopo il suo rientro in casa.

Nel pomeriggio di venerdì 25 agosto è stato celebrato il suo funerale e sono tanti i parenti, gli amici ed i conoscenti che hanno scelto di essere presenti, erano tutti sconvolti ed attoniti.

Lo stesso parroco che ha celebrato la funzione religiosa, ci ha tenuto a ricordare l’ultimo messaggio che la ragazza ha mandato agli amici poche ore prima di perdere la vita. Don Pinuccio Demarcus nella sua omelia ha detto:

Sto tornato a casa. Queste l’ultimo messaggio di Marina agli amici, è come se il Signore la stesse chiamando al cielo, la nostra vera casa. Marina stava andando lì.

La madre ed il fratello sono rimasti in silenzio per tutto il tempo. Hanno assistito alla scena quel pomeriggio e purtroppo non hanno potuto fare nulla per salvarla. Un’amica della ragazza, nel ricordarla ha detto:

Non avrei mai pensato si trattasse di lei, stessa età, di Nuoro, poteva essere chiunque. Non ci si aspetta mai che queste cose accadano a chi ci sta più accanto, vogliamo sempre che tutto vada bene per loro. Poi il nome ha iniziato a girare e non ci ho creduto sino alla conferma dei giornali. Ero a terra. Il destino a volte è crudele, si stava costruendo un futuro.

Il dramma di Marina Masia ed il suo straziante decesso

I fatti sono avvenuti nel primo pomeriggio di giovedì 24 agosto. Precisamente nella cala delle Piscine di Venere, a Baunei, in Ogliastra.

Marina non era sola, con lei c’erano la madre ed il fratello più piccolo. Per loro sembrava essere una giornata come le altre, che volevano trascorrere ammirando un posto bellissimo e sopratutto all’insegna del relax.

Tuttavia, non si sa bene per quale motivo, ma è crollato un albero ed ha colpito proprio la 29enne che stava facendo il bagno. Vicino a lei il fratellino, che è rimasto ferito, ma non gravemente. All’arrivo dei medici per la ragazza purtroppo non c’era ormai più nulla da fare.