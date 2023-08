Sono in corso tutte le indagini da parte delle forze dell’ordine per la straziante ed improvvisa scomparsa di Marina Masia, la 28enne deceduta dopo la caduta di un albero. Solo poche ore prima aveva pubblicato un post sui social, in cui avvisava di essere tornata a casa.

Studiava medicina nella città di Nuoro. Tuttavia, era riuscita a tornare nella sua abitazione solo poche ore prima e probabilmente ne era davvero felice, anche perché lo ha pubblicato sul suo profilo.

I fatti sono avvenuti nel primo pomeriggio di giovedì 24 agosto. Precisamente nella cala delle Piscine di Venere, a Baunei, in Ogliastra.

La giovane era con la madre ed il fratello. Stavano facendo un bagno in mare ed avevano anche noleggiato un gommone, forse per andare più a largo e per vedere quello spettacolo da soli.

Mentre Marina era in acqua però, un albero è crollato e l’ha colpita. Vicino a lei c’era anche il fratellino, che ha riportato dei traumi, ma non risulta essere in pericolo di vita. La madre ed altri presenti hanno assistito a tutta la scena.

Per questo hanno chiesto il tempestivo intervento dei sanitari, che sono arrivati presto sul posto. Tuttavia, per la 28enne non hanno potuto fare nulla, se non constatare il suo straziante decesso.

L’ultimo post di Marina Masia sui social

Solo 6 ore prima di perdere la vita, Marina ha pubblicato sui social un ultimo post. Era felice di essere tornata a casa ed infatti, nel messaggio ha scritto:

Back home, sono tornata a casa.

Nessuno avrebbe mai immaginato che un pomeriggio di spensieratezza e relax si sarebbe trasformato presto in un dramma. In alcuni punti della spiaggia, c’erano delle zone delimitate di pericolo, ma ora saranno solo le ulteriori indagini a fare luce su questo grave e straziante episodio. Gli inquirenti stanno lavorando per capire cosa è successo. Ci saranno ulteriori aggiornamenti sull’accaduto.